3600 ek göstergede son vaziyet ne sorusu vatandaşlar tarafından sıkça soruluyor. Polis, öğretmen ve hemşire maaşını etkileyecek olan 3600 ek göstergede güncel haber gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamuda çalışmış ve emeklilik bakımından 3600 ek göstergeye hak kazanan kişilerin çokça baktığı konulardan birisi 3600 ek göstergeler oldu. İnternette 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne oldu 2020? Son durum nedir? başlıklarıyla sorgulatılan bu konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK 2020?
3600 ne zaman yürürlüğe girecek konusunda daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da çeşitli sorular yöneltilmişti. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada; daha etkin bir performansın devreye sokulabilmesi için düzenleme yapıldığı belirtilmişti.
Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.
Bu açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu konuyla ilgili ve polislerin özlük hakları ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vermişti. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti. Şimdi, konuyla alakalı güncel gelişmeler çok sayıda vatandaş tarafından yakından takip ediliyor.
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar.
Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge nedir son durum konusunda net bilgi almak isteyen vatandaşlar da bulunuyor. Memur aylık maaşlarını, emeklilik sonrasındaki aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi de yüksek oluyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor.
Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında. Dolayısıyla memurlar tarafından 3600 ek gösterge son dakika haberler yakından takip ediliyor ve yetkililerin yapacağı güncel açıklamalar merak ediliyor.