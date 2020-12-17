Bu konu ile ilgili yalnızca sağlık çalışanları değil, benzer çalışanlar ile alakalı da bir düzenleme olduğu söylenmişti. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak konusunda bir çalışmanın olduğunun zaten bilindiğini söyleyen Bakan Koca, bu dönemde üstünde daha çok durulanın bu performansın sağlıklı biçimde devreye girmesini kolaylaştırmak olduğunu belirtmişti.