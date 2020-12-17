Dev banka duyurdu! Değişti, hesabı olanlar dikkat! Müşterilerine SMS ile bilgi yolladı. Finansbank salgın sebebiyle harekete geçti ve alıcıları yakından ilgilendiren karar duyuruldu. Koronavirüs salgınına ait Türkiye'de çok rakamda önlem kararı alındı, alınmaya da devam ediyor. Bu önlemlerin yanı sıra çok rakamda bankanın çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Bankalar tek tek alıcılarına yeni çalışma saatlerini duyuruyor. Bu bankalardan biri de Finansbank oldu. Finansbank da mesai saatlerinde farklılık yapıldığını tüm alıcılarına duyurdu. İşte bankaların duyuruları ve güncel mesai saatleri...