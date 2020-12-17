Arzum hisse nasıl alınır? Arzum halka arz hangi bankada? Arzum kodu nasıl?

Arzum halka arz işlemleri başladı. Arzum hisse nasıl alınır sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Arzum kodu nasıl? Arzum halka arz günün en çok merak edilen konularından birisi oldu. Şirketlerin halka arz talepleri yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Arzum'un 17-18 tarihleri arasında yapacağı talep toplama işlemlerine yoğun bir ilgi gösterilmesi bekleniyor. Peki, Arzum hisse nasıl alınır? Arzum halka arz hangi bankada? İşte merak edilen soruların yanıtları...
ARZUM HİSSE NASIL ALINIR?
Halka arzı onaylanan Arzum'un hangi banka araçılığı ile talep toplayacağı açıklandı. Yapı Kredi bankası müşterilerine; "Yapi Kredi Yatirim Menkul Degerler A.S. liderliginde Arzum 17-18 Aralik'ta halka arz ediliyor!
Yapi Kredi Mobil, Internet Subesi, Musteri Iletisim Merkezi, Yapi Kredi subelerinden katilabilirsiniz. Bilgi: https://yapikredi.com.tr/y/We0f " SMS'i paylaşarak, 17-18 Aralık tarihlerinde halka arz işlemi için aracı olacağını belirtti.
ARZUM HALKA ARZ BİLGİLERİ
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzında SDA International S.A.R.L.'in şirkette sahip olduğu 13,3 milyon adet B grubu pay halka arz edilmesi planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde SDA International S.A.R.L'in sahip olduğu 2 milyon adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. 1 TL nominal değerli paylar 15,5-17 TL fiyat aralığından satışa sunulacaktır.
Konsorsiyum Lideri: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL
Halka Arz Şekli: Ortak Satışı
Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 13.306.475 TL nominal değerli pay
Ek Satış: 1.995.971 TL nominal değerli pay
Halka Açıklık Oranı: %41,31
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 32.210.000 TL
Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı: %47,51
Fiyat Aralığı: 15,50 TL – 17,00 TL
Fiyat İstikrarı Süresi: 30 gün
ARZUM HALKA ARZ İŞLEMLERİ BAŞLADI!
Arzum halka arz için süreç 17 Aralık tarihinde başlıyor. Geçen hafta alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından dün bir basın toplantısı ile halka arza ilişkin detaylar paylaşıldı. Buna göre yarın başlayacak talep toplama süreci cuma günü bitecek.
HALKA ARZ FİYAT ARALIĞI!
Halka arzda fiyat aralığı 15.5-17 lira olarak belirlendi. Halka arzdan 206 ile 260 milyon lira arasında gelir bekleniyor. Hisselerin büyük kısmı bireysel yatırımcılara ayrıldı.
Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL'a ait payların yüzde 41.31'i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47.51'e çıkacak. Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Dünyanın birçok noktasında farklı tüketicilere ulaştık. 20 binin üzerindeki satış noktamız ve güçlenen e-ticaret satışlarımız ile iyi bir süreç geçiriyoruz. Yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi" dedi.
Arzum CEO'su Mete Zadil de, "Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum'da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik" diye konuştu.
BİREYSEL YATIRIMCILAR ÖNCELİKLİ OLACAK
Arzum'un halka arzında 13.306.475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41.31'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74'ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25'i yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1'i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı.
2013'te Arzum ortağı olan SDA International'i temsilen Arzum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faralyalı, Yatırımcılarımız buradan gelecek gelirle başka Türkiye'de 3 şirkete yatırım yapacak" diye konuştu.