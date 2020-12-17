Arzum hisse nasıl alınır? Arzum halka arz hangi bankada? Arzum kodu nasıl?

Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL'a ait payların yüzde 41.31'i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47.51'e çıkacak. Arzum'un halka arzına Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 22 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Dünyanın birçok noktasında farklı tüketicilere ulaştık. 20 binin üzerindeki satış noktamız ve güçlenen e-ticaret satışlarımız ile iyi bir süreç geçiriyoruz. Yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi" dedi.

Arzum CEO'su Mete Zadil de, "Kaynaklarınız ne kadar kuvvetliyse şirketiniz de o kadar kuvvetli olur ve olanaklar doğar. Arzum'da kaynaklarımızı da çok iyi kullandık ve kaynak yaratmak için elimizden geleni yaptık. Her zaman kazandıklarımızı kaynak yaratmak için küçük adımlarla harcama yoluna gittik" diye konuştu.