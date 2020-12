İstanbul Havalimanı’na 5 yıldız

İstanbul Havalimanı, Skytrax'in değerlendirmesine göre '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülüne layık görüldü. '5 Yıldızlı Covid-19 Önlemli Havalimanı' ödülünün de sahibi olan İstanbul Havalimanı, her 2 ödülü aynı anda alan dünyadaki 2 havalimanından biri oldu. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; "Henüz açılışının üstünden 2, tam kapasite operasyonlara başlamasının üstündense 1.5 yıl geçmiş bir havalimanının hem '5 Yıldızlı Havalimanı' hem de '5 Yıldızlı Covid-19 Önlemli Havalimanı' olarak değerlendirilmesi eşine benzerine az rastlanan bir durum. Global aktarma merkezi havalimanları arasında Doha, Hong Kong, Münih, Seul Incheon, Şanghay, Singapur ve Tokyo'nun ardından dünyada '5 Yıldız' alan 8. hub havalimanıyız. '5 Yıldızlı Covid-19 Önlemli Havalimanı' ödülünü alan dünyada 4. havalimanı olduk. Her iki ünvanı dünyada aynı anda taşıyabilense ikinci havalimanıyız" dedi. Skytrax CEO'su Edward Plaisted de "İstanbul Havalimanı'nın prestijli 5 yıldızlı havalimanları arasına katılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu, İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek standartların sağlanmış olduğunu gösteren hak edilmiş bir başarıdır" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN