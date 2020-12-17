Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanma hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir." ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamaları, "Fed'in topu mali politikalara attığı" şeklinde yorumlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve ülke bazlı alınan sıkı tedbirler piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 74 milyonu, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1,6 milyonu aştı. İngiltere'nin başkenti Londra'da salgınla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya konulurken, Almanya'da son 24 saatte 952 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı ve ülkedeki yeni kısıtlayıcı tedbirler yürürlüğe girdi.