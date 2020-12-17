Yargıtay'dan on binlerce işçiyi üzen mesai kararı

Özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsâl bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın gerekçesini de açıklayan yüksek mahkeme, yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma ücretine hak etmediğine dikkat çekti. Bundan böyle sadece işyerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst seviyede yöneticilere fazla mesai ücreti ödenebilecek.