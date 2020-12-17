Bakan açıkladı! Parekende ticaretine yeni düzenleme geliyor

Bu unsurların birbirlerini tamamlayan ve destekleyen nitelikte işlev göstermesinin perakende sektörünün sürdürülebilir gelişimi için elzem olduğuna işaret eden Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak tüm politikalarımızı bu anlayış ve hassasiyetle şekillendirme gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, organize perakendeciliğin, ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın kayıt altında tutulması yönünde yadsınamaz bir değer sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Keza büyük ölçekli perakendecilik faaliyetleri markalaşma, küresel marka yaratma ve küresel tedarik zincirlerine entegrasyon noktasında da önemli avantajlar sunmaktadır. Türkiye elbette; hızla gelişen bir ülke olarak, markalaşmaya ve küresel değer zincirlerine büyük önem vermektedir. Perakende ve e-ticaret sektörlerimiz içerisinden küresel markaların çıkması, her zaman için arzu ettiğimiz ve destekleyeceğimiz bir durumdur."