Asgari ücret toplantılarının 3.sü için geri sayım başladı. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı ilgilendiren 2021 asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Ekonomistler yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin yorumlar da yapıyor.