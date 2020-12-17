BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta yine dopdolu!

BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık 2020 yoğun ilgi görüyor. Teknolojiden giyime, çocuk ürünlerinden hobi malzemelerine, kişisel bakımdan hijyen ürünlerine, gıdadan ev ürünlerine kadar daha pek çok kategoride ürünü uygun fiyata sunan BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler olduğu merak ediliyor. Alacaklarının listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 18 Aralık 2020 haberimizde derledik. Sabah 10:00'da açılan markete erkenden giderek stoklar tükenmeden istediğiniz ürünleri satın alım yapabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 ARALIK 2020!
Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL
Fakir Yumurta Pişirme Makinesi 79 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL
Dijitsu 50" Uydu Alıcılı Smart Televizyon 2.799 TL
Perilla İki Katlı Büyük Kurutmalık 89,90 TL
Casilda Home Ütü Masası 99,90 TL
Casilda Home Petek Kurutmalık 13,90 TL
Fakir Buharlı Ütü 199 TL
Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 79,90 TL
Kadın - Erkek Mıknatıslı Hasır Kordonlu Saat 32,90 TL
Şemsiye 29,90 TL
Çocuk Penye Yelek 14,90 TL
Kadın Çanta 24,90 TL
Çocuk Pullu Çanta 14,90 TL
Çocuk Uyku Bandı 4,95 TL
Çocuk Toka Seti 13,90 TL
Sluban Eğlenceli Bloklar 24,90 TL
Süs Limon Ağacı 9,95 TL
Çim Saçlı Oyuncak 3,95 TL
Figürlü Dekoratif Yastık 36x36 cm 12,90 TL
Nazlı Bebek 49,90 TL
Kurbağa Oyunu 5,95 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TL
Koridor Barfiksi 49,90 TL
Pilates ve Yoga Silindiri 39,90 TL
Pilates Çemberi 24,90 TL
Yoga / Pilates Matı 29,90 TL
Loop Bant Seti 12,90 TL
Pilates Bandı 3'lü 17,90 TL
Dambıl Seti 2x2 Kg 29,90 TL
Dynamic Şınav Barı 2'li 24,90 TL
Dynamic El Egzersiz Topu 9,95 TL
Dynamic 4 Yönlü Egzersiz Seti 24,90 TL
Dynamic Egzersiz Çekme Kayışı 89,90 TL
Çok Fonksiyonlu Gym Bar 44,90 TL
Dizlik 16,90 TL
Voit Boks Torbası 49,90 TL
Polosmart Dijital Baskül 39,90 TL
Letoon Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 39,90 TL
Letoon Erkek Eşofman Takımı 99,90 TL
Letoon Erkek Eşofman Altı 49,90 TL
Kabin Tipi El Çantası 19,90 TL
Kumtel Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 389 TL
Kumtel Mini Fırın 169 TL
Fakir Kaave Express Türk Kahvesi Makinesi 279 TL
Bonera Vita Düdüklü Tencere 99,90 TL
Altın Yaldızlı Kase 3'lü 24,90 TL
Ahşap Yer Sofrası 59,90 TL
Kiwi Çay Makinesi 149 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 32 cm 69,90 TL
Chef's Krep Tava 26 cm 21,90 TL
Borcam Tırtıklı Kare Tepsi 19,90 TL
Paşabahçe Kulplu Yuvarlak Tepsi 19,90 TL
Tereyağlık / Kahvaltılık 4,95 TL
Naturalove Bambu Tuzluk Biberlik 29,90 TL
LAV Ajda Çay Seti 12 Parça 22,90 TL
LAV Ayaklı Tatlı Sunum Kasesi 3'lü 12,90 TL
LAV Büyük Kase 9,95 TL
Kağıt Muffin Kalıbı 12'li 4,50 TL
Chef's Kek Kalıbı 19,90 TL
Contalı Dikdörtgen Saklama Kabı 3'lü 14,90 TL
RAKLE Dekorlu Meşrubat Bardağı 510cc 7,50 TL
Melamin Dikdörtgen Tepsi 17,90 TL
Melamin Kaşıklık 6,95 TL
Güpürlü Runner Seti 3'lü 24,90 TL
Dantelli Masa Örtüsü 150x220 cm 36,90 TL
Güpürlü Çanta 38x38 cm 9,95 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,45 TL
Casilda Home Çift Kişilik Emboss Kadife Yorgan 195x215 cm 129 TL
Letoon Kadın - Erkek Softshell Mont 99,90 TL
Kadın - Erkek Ev Terliği 19,90 TL
Kadın Süper Soft Pijama Takımı 69,90 TL
Kız - Erkek Çocuk Süper Soft Pijama Takımı 49,90 TL
Kadın Kadife Eşofman 29,90 TL
Polar Battaniye 130x170 cm 19,90 TL
Kadın Wellsoft Ponponlu Patik 9,95 TL
Erkek Fermuarlı Oduncu Gömleği 32,50 TL
Kadın Pantolon Görünümlü Termal Tayt 24,90 TL
Lüks Simli Seccade 39,90 TL
Kadın Simli Bandana 9,95 TL
Efektli Kadın Panço 19,90 TL
Kadın - Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 29,90 TL
Erkek Welsoft Patik - Terlik 9,95 TL