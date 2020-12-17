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    • Ekonomi
    • 17.12.2020 15:22
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    • 17.12.2020 15:22
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    1,35 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi fırsatı! nasıl yapılır? şartları!

    Bankalar uygun faizli kredi oranlarıyla vatandaşlara kredi fırsatı sunmaya devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kredi imkanı sağlanıyor. Bankalardan yeni kredi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB) 1,35 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor. Müşteriler 36 ay vadeye kadar 1,35'ten başlayan faiz oranlarından faydalanabilecek. Peki, başvurusu nasıl yapılır? nelerdir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    1,35 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi fırsatı! TEB ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

    TEB kredi şartları nelerdir? TEB ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankalardan peş peşe yeni kredi açıklaması yapılıyor. Son olarak Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından yapılan açıklamada, 1,35'ten başlayan faiz oranlarından 36 ay vadeyle 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunulduğu belirtildi. Uygun faiz oranlarından faydalanmak isteyenler, TEB kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

    TEB KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    TEB'den yapılan açıklamaya göre, 3 ay ile 36 ay arasında değişen vade ve 3 ay erteleme imkanı sunan "Yeni Yıl" kredisinden yararlanmak isteyenler, başvurularını TEB şubelerinden, CEPTETEB internet şubesinden, CEPTETEB mobil uygulamasından ve çağrı merkezi kanallarından yapabiliyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, "TEB müşterisi olsun veya olmasın vatandaşlarımızın rahat etmesi ve borçlarını tek bir yerde toplaması için 3 aya kadar ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyamızı sunduk.

    Findeks notuna göre farklı tutar ve vadelerde değişen faiz oranlarında ihtiyaç kredisi kampanyasına dileyen herkes şubelerimiz veya dijital bankacılık kanallarımız üzerinden başvurabiliyor." ifadelerini kullandı.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    Konut kredisi: 1.65

    Tüketici kredisi: 1.75

    Taşıt kredisi: 1.75

    HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.77

    Taşıt kredisi: 1.77

    Konut kredisi: 1.52

    VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.52 (Yeni yıl kampanyası)

    Taşıt kredisi: 1.48

    SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

    İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.55

    Ev kredisi: 1.40

    AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

    Direkt kredi: 2.07

    İhtiyaç kredisi: 1.96

    Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)

    Konut kredisi: 1.41

    Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.07

    GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

    İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

    Konut kredisi: 1.49

    Taşıt kredisi: 1.64
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    Haberler Ekonomi 1,35 faiz oranıyla 3 ay ertelemeli kredi fırsatı! TEB ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? TEB kredi şartları!