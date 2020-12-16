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    • Ekonomi
    • 16.12.2020 22:33
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    • 16.12.2020 22:33
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    yla indirimler raflarda! aktüel kataloğunda bu hafta neler var?

    yla indirimler bugün sabah saatlerinden itibaren raflarda yerini aldı. 'ta bu hafta PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık, PTX Petrix A6 Işıklı Harfli Pano, Müjde İnce Soket 2'li Çorap, Vernel Max Yumuşatıcı, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu ve Maybelline Colossal Platinum Black Maskara + Eyeliner Kofre dikkat çekiyor. İşte ürünlerin listesi

    ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğuyla indirimler yarın raflarda!

    ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğuyla bugün yine birbirinden farklı onlarca ürün satışa sunuldu. Kataloğda Diadermine Hydralist Maske çeşitleri, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık ve PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte kataloğ ürünlerinin fiyatları...

    ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
    • Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül

    Eti Süt Burger Twist
    48 gr
    Süt kakao kek

    Bebeland Yenidoğan Islak Havlu
    • 3x40 Adet

    Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü
    150 ml

    Sleepy Natural Soft Mega Paket
    • Normal 60'lı /Gece 40'lı

    Ada İkili Koltuk
    • Kolay kurulum
    • Montaj kutusunda kurulum ekipmanı ve kurulum şeması mevcuttur
    • Yıkanabilir fermuarlı yastık kılıfları
    • Genişlik:125 cm
    • Yükseklik: 90 cm
    • Derinlik: 60 cm
    • Oturum Yüksekliği : 40 cm
    • Oturum Derinliği: 60 cm

    Kadın Termal Tayt
    •S, M, L bedenlerde

    Kadın Tek Alt Mikrosüet
    • M, L, XL bedenlerde
    • Mikrosüet kumaş

    7 Parça Tencere Seti
    • 4 mm Ezme
    • İç ve dış granit kaplama
    • Bakalit kulp

    Kollu Narenciye Sıkacağı
    • Krom gövde

    Tava• 25x27x23 cm
    /Tabak Rafı
    • 25x25x19 cm
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    Haberler Ekonomi ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğuyla indirimler raflarda! ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var?