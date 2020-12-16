ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğuyla bugün yine birbirinden farklı onlarca ürün satışa sunuldu. Kataloğda Diadermine Hydralist Maske çeşitleri, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık ve PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma ürünleri ön plandaki yerini aldı. Peki, ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte kataloğ ürünlerinin fiyatları...

ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml

• Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül