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    • Ekonomi
    • 16.12.2020 17:21
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    • 16.12.2020 17:21
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    Son dakika: 'de tarihi rekor! 20 bin doları aştı

    Son dakika haberleri... piyasalarının en yüksek hacimli birimi , yüzde 5.0'ten çok artışla 20,000 doları aşarak yeni tarihi yüksek düzeylere yükseldi.

    AA

    ABD'de ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla hazırlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasının yarattığı geneliyimserlik, kripto para birimlerine alımları da tetikledi.

    Başta ABD'dekiler olmak üzere, şirketler ve genel olarak geleneksel yatırımcıların, Bitcoin'i alternatif yatırım aracı olarak görmeye başlamaları, kripto piyasalarında alımları artırdı.

    Gelişmelerle Bitcoin yüzde 5.42 artışla 20,319.48 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 11.16'yı buldu.

    Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 376.74 milyar dolara yükseldi.

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, gelişmeleri, "Kripto para birimlerinin uzun vadeli gücüne inananlar için yüreklendirici" diye nitelendirdi.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bitcoin'de tarihi rekor! 20 bin doları aştı