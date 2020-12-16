Ekspertiz ücreti geri alınır mı?

Ev alanların merak ettiği bir diğer konu da ekspertiz ücreti geri alınır mı konusu. Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ekspertiz ödemesi 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor ve fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ekspertiz ücretini ödediğinize dair banka size bir fatura sunuyorsa bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğer ekspertiz ücret faturası yoksa ya da banka adına kesildiyse bu durumda başvuru yaparak ekspertiz ücretini alabiliyorsunuz.