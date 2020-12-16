BİM aktüel katalog: 18 Aralık BİM aktüel ürünleri arasında neler olacak? İşte fırsat ürünleri!

BİM aktüel ürünler nelerdir? 18 Aralık BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünlerle dikkat çekiyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinde uygun fiyatlı ürünler Cuma günleri satışta oluyor. Her hafta BİM kataloğu yenileniyor ve yenilenen katalogdaki ürünler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 18 Aralık Cuma günü BİM'de satışa çıkacak ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 18 ARALIK KATALOĞU!

Fakir Sport Blender ve Sürahi 199 TL

Fakir Yumurta Pişirme Makinesi 79 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 549 TL