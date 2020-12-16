Yenilenen imajı, koleksiyonları ve artan üretim kapasitesi ile dikkat çeken Mondihome, 2020'de mağazacılık alanında önemli yatırımlar gerçekleştirerek ciddi bir büyüme sağladı. Marka, 1 yıl içinde 100 yeni mağazayı bayi ağına kazandırdı. Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan marka, pandemi döneminde gerçekleştirdiği büyümeyle istihdam artışı da oluşturdu. Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, "Toplam mağaza sayımızı 330'a çıkardık. 2021 yılında da aynı güç ve kararlılıkla yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

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