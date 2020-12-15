SGK borcu olanlar dikkat! Milyonların borcu anında siliniyor! Milyonlar için yapılandırma imkanı sürüyor ve borç yapılandırması halen alınıyor. Başvuru ve ödemeler ise internet üzerinden rahatlıkla yapılıyor. SGK borç yapılandırmayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tarihi barış fırsatı başladı ve böylece borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faiziyle birlikte enflasyon farkının yüzde doksanlık kısmı siliniyor. Ayrıca Bağ-Kur'lu olan vatandaşlar için ve yapılandırma dondurma hakkı da sağlandı. Son başvuru tarihi ise 31 Aralık olarak açıklandış. Başvuru yapmak isteyenler ise detayları merak ederek detayları öğrenmek istiyor.

YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Öğrenim kredisi, prim, emlak, taşıtlar vergisi, trafik cezası gibi birçok kalemde bulunan 4 milyon vatandaşın beklediği yapılandırma fırsatı başladı. Milyonların bir süredir beklediği borç yapılandırma kanunu için başvuruların internet aracılığı ile alındığı biliniyor. Öte yandan bu düzenlemeyle beraber borcunu peşin ödeyen vatandaşların gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'nının silineceği ifade edildi.