Kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir? Kredi kartının üst üste asgarisi ödenirse ne olur? Sorularının yanıtı çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Her geçen gün artan kullanıcılar pratik olmasının yanı sıra özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde temassız ya da online ödemek yapmak için kredi kartı kullanmayı tercih ediyor. Peki borç ödeme gecikirse ya da sadece asgari tutar ödemesi yapılırsa ne olur, cezası nedir? İşte ayrıntılar…
KREDİ KARTI BORCU KAÇ GÜN GECİKİRSE KARA LİSTEYE GİRİLİR?
Mevcutta kullandığının kredi kartının son ödeme tarihini geçirdiğiniz takdirde ilk 10 gün herhangi bir işlem olmaz. 10 gün sorasında bankanın müşteri hizmetleri tarafından aranarak bilgi verilir. Eğer kredi kartınızın son ödeme tarihini 30 güne kadar geçirdiyseniz bu gecikme, kredi notunuzu hemen düşürmez ve sıradan gecikmeler olarak işlenir. Kredi kartınızın son ödeme tarihini 30 gün geçirdiğiniz takdirde idari takip süreci başlatılır. Bu süreçte kredi notunuz düşer fakat hala kara listeye alınmazsınız. Son ödeme tarihi bir ay geçtikten sonra bankanızın müşteri hizmetlerinden aranarak, ödeme hakkında bilgi talep edilecek ve sürekli bu aramaları alacaksınız.
Müşteri hizmetleri size 90 günlük süreçte sürekli arayarak yasal işlem başlatılacağına dair bilgi verecektir. 90 gün sonunda ise, hala kredi kartı ödemesi yapılmadıysa bankanın avukatı tarafından yasal işlemler başlatılır. Bu süreçte kredi notunuz oldukça düşecektir. Peki ne zaman kara listeye girilir? Kredi kartı boçlarında kara listeye girme işlemi, banka avukatının işlem yapmaya başladığı tarihle aynıdır. Yani kredi kartınızın son ödeme tarihini 90 gün geciktiriseniz, Merkez Bankası'nın kara listesine girmiş olursunuz. Kara listeye girdikten sonra 5 yıl boyunca kredi kartı alma ve kredi başvurusu yapmanız engellenecektir. 5 yıl sonunda kara listeden çıktıktan sonra oldukça düşük kredi notunuz olacağı için bu kredi notunu yükseltmek için bir süre beklemek zorunda kalacaksınız.
KREDİ KARTININ ÜST ÜSTE ASGARİSİ ÖDENİRSE NE OLUR?
Kredi kartı borcu ödemesi yapılırken hesap kesim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde belirlenen asgari tutarın ödenmesi beklenir. Bu ödemelerde gecikmeler olması sadece kredi notunuzu düşürür.
Kredi kartı ekstresinin sadece asgari tutarı ödendiği takdirde kalan tutara, bir sonraki ay Merkez Bankası'nın belirlediği faiz eklenir. Bu durumda kredi kartınızın asgari tutarını ödediğinizde borcunuzun tamamını ödemiş kabul edilmez. Durumun sürekli bu şekilde devam etmesi halinde ise yasal takip işlemi uygulanmıyor.