Kredi kartı borcu kaç gün gecikirse kara listeye girilir? Kredi kartının üst üste asgarisi ödenirse ne olur? Sorularının yanıtı çok fazla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Her geçen gün artan kullanıcılar pratik olmasının yanı sıra özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecinde temassız ya da online ödemek yapmak için kredi kartı kullanmayı tercih ediyor. Peki borç ödeme gecikirse ya da sadece asgari tutar ödemesi yapılırsa ne olur, cezası nedir? İşte ayrıntılar…