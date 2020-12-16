Bugün yayımlanan TCMB'nin 2021 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası Raporu'nda da enflasyona ilişkin yukarı yönlü risklerin, gelecek yıl para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kıldığı belirtilerek, dalgalı döviz kuru rejiminin devam edeceği, kurların serbest piyasa koşullarında arz ve talep dengesine göre oluşacağı aktarıldı.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB Başkanı Ağbal'ın mesajları ve rapora ilişkin değerlendirmesinde, Ağbal'ın Merkez Bankasının duruşuna ilişkin uygun bir sunum yaptığını belirterek, "Ağbal ve TCMB, gerçekten teşvik edici mesajlar verdi." ifadesini kullandı.

Ash, "Bu sabah Ağbal'dan oldukça şahin mesajlar geldi ve piyasa bunu çok seviyor. Dolar/TL, 7,80'in altını gördü. Ağbal, 2021'de para politikasının sıkı tutulacağını ve döviz rezervlerinin kademeli olarak güçlendireceğini söylüyor. Mesajlar Ortodoks." ifadelerini kullandı.