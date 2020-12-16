Hitachi ürünleri nelerdir? Hitachi hangi ülkenin markası? Arçelik Hitachi satışı için anlaşmaya varıldı. KAP'a bildirilen açıklamayla, Hitachi hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolarlık satış belirlendi. Peki, Hitachi ürünleri nelerdir?

HITACHI ÜRÜNLERİ NELERDİR?

Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satıyor. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adet.