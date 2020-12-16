Hitachi ürünleri nelerdir? Hitachi hangi ülkenin markası? Arçelik Hitachi satışı için anlaşmaya varıldı. KAP'a bildirilen açıklamayla, Hitachi hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolarlık satış belirlendi. Peki, Hitachi ürünleri nelerdir?
HITACHI ÜRÜNLERİ NELERDİR?
Söz konusu şirketler ağırlıklı olarak buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, pirinç pişirici, su pompası ve klima satıyor. Tayland ve Çin'deki üretim şirketlerinin buzdolabı ve çamaşır makinesi üretim kapasitesi yıllık toplam 3 milyon adet.
Şirketlerin 3.800'e yakın çalışanı bulunurken, devir sonrası ürün gamının kurutucular, bulaşık makineleri, ocak, davlumbaz, fırın ve diğer küçük ev aletleri ile genişletilmesi öngörülüyor.
HITACHI HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Hitachi markası Japonya'da kurulmuştur.
Satın alma kapsamında Hitachi GLS, Hollanda'da yeni bir şirket kuracak ve 12 şirketi ve bu şirketlerin altındaki ev aletleri iş kolunun tüm varlıklarını yeni kuracağı şirkete devredecek Arçelik bu şirketin hisselerinin %60'ını satın alacak.
İşlem, Hitachi GLS'nin Tayland ve Çin'de üretim tesisleri bulunan iki iştirakini ve bölgedeki 10 satış şirketini (Tayland, Çin, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya, Endonezya, Orta Doğu, Vietnam ve Myanmar) içeriyor.
Hisselerin yüzde 60'ı için işlem bedeli net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil 300 milyon dolar oldu.