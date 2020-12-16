Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında! Fed faiz artıracak mı?

İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, en sıkı kısıtlamaların yer aldığı üçüncü kademe önlemler uygulamaya kondu. Londra'da, 3. aşama önlemler kapsamında tüm oteller, misafirhaneler, barlar ve paket servis yapanların haricinde tüm kafeler ve restoranlar kapatıldı.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 değer kaybederken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 yükseldi.

Asya piyasalarında, bugün açıklanan makroekonomik verilerin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da ihracat kasımda beklentilerin aksine düşüş kaydederken, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 49,7 ile tahminleri aştı. Verilerin ardından Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün rekorlara devam eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 1.395,40 puandan tamamladı. Endeks, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.399,86 puana taşıdı. Dün yüzde 0,2 azalışla 7,8362'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8270 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında yapacağı sunumun, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.