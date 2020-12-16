ST LINE PAKETLER

Ford Focus spor modeli olan ST- Line'da sıfır otomobil fiyat listesinde 8 ileri otomatik vitesli 5 kapı modeli 364 bin 700 liradan 350 1200'e düşerken Station Wagon modeli ise 405 bin 500 TL'den 381 bin tl'ye indirildi. Ford'un Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni modeli Puma aralık ayı indirimli sıfır otomobil fiyat listelerinde ki yerini alırken Mini SUV modeller de dikkat çeken fiyatlarıyla öyle çıktı Buna göre Puma'nın stil paketi 277 bin TL yerine 217 bin TL'ye satılıyor. Ayrıca Ford Puma'nın ST - Line paketi ise 377 bin TL'den 350 bin TL'ye düşmüş durumda.