Birçok marka ve modelde 2020 model otomobillerin yıl sonu fiyatlarında 15 bin ila 35 bin TL arasında indirimin uygulandığı kampanyalarla B, C ve D segment otomobillerde Renault, Ford, Hyundai, Toyota, Nissan gibi dünya devleri var. İşte 2020 Aralık ayı için belirlenen 15 günlük sıfır araba fiyatları...
SIFIR NİSSAN MICRA 2020 ARALIK FİYAT LİSTESİ: ORTALAMA 10 BİN TL İNDİRİM
Aralık ayı sıfır otomobil fiyatlarında indirim uygulayan markalardan Nissan B segmentindeki temsilcisi Micra ile yeni tavsiye edilen peşin alım fiyatlarında kayda değer bir kampanya ile müşterisini karşısına çıktı. Buna göre aralık ayı içerisinde 2020 model Nissan Micra alacak kullanıcılar için belirlenen fiyatlar şöyle;
10 GT 100 düz vites visia paket Micra liste fiyatı 189 bin 100 TL iken aralık ayı kampanya peşin alım fiyatı 181 bin 800 TL'ye geldi. Yine Nissan Micra'nın 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vites CVT tekno paketi 216 bin 700 TL'den 208 bin 400 TL'ye indi. Nissan Micra da en dolu paket olan 1 litrelik motor hacmine sahip otomatik vitesli Platinum Premium paketinde ise 289 bin 500 TL olan sıfır otomobil fiyatı Önümüzdeki 15 gün içerisinde 278 bin 400 TL olarak belirlendi..
QASHQAI'NIN EN DOLU PAKETİNDE 40 BİN TL'LİK İNDİRİM
Nissan'ın SUV modellerinin temsilcisi olan Qashqai de 1.3 litrelik motor hacmine sahip dct Visia paket 327 bin 900 TL olan tavsiye liste fiyatı üzerinden gidilen indirim sonrasında 322 1800 tl'ye düştü. Yine Nissan Qashqai nin en çok tutulan modellerinden olan 1.5 litrelik dizel otomatik UEFA Şampiyonlar Ligi Edition paketi 447 bin 400 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerek yaklaşık 40 bin liralık bir indirimle müşterisinin hizmetine sunuldu.
XTRAIL'DA 7 KOLTUKLU MODELDE DİKKAT ÇEKEN İNDİRİM
Geniş SUV Nissan x-trail paketler içerisinde en dikkat çeken modellerden olan 1.3 litrelik motor hacmine sahip Design Pack paketli otomatik vites otomobilinin aralık ayı sıfır fiyatı 427 bin 100 TL'den 406 bin 900 TL'ye inerken 7 koltuklu Platin Paket 469 bin TL yerine 446 1800 TL ye düştü.
NAVARA'DA 350 BİN BANDININ ALTINA İNİLDİ
Geniş bagaj kapasitesi ile dikkat çeken: 3 litrelik motoruyla kullanıcılarının karşısında olan Nissan Navara ise Düz vitesli paketinde 290 bin 400 TL ile satışa sunulurken otomatik vitesli 4 X 4 Platinum paket liste fiyatı da 329 bin 900 TL olarak belirlendi
RENAULT CLIO 2020 FİYAT LİSTESİNDE 150 BİN TL'LER GÖRÜLDÜ
Türkiye'de üretim yapan markaların başında gelen Renault en çok tutulan modellerinden Clio da liste fiyatı üzerinden kayda değer indirime gitti. Buna göre 1.0 72 beygir Joy paketi Renault Clio liste fiyatı Aralık ayında 150 2900 TL olarak belirlenirken Touch paket x-tronic 100 beygir modeli ise 193 bin 900 TL olarak güncellendi yine Renault Clio da 1.5 dizel 115 beygirlik en dolu paketi liste fiyatı ise 286 bin 900 TL oldu.
ESKİ KASA CLIO BULAN BU FİYATA ALACAK
Ayrıca Aralık ayı otomobil indirimli fiyatlarından faydalanmak isteyenler için fırsat otomobili olarak öne çıkan bir başka model daha var. Bayilerde kalmış olan eski kasa Renault Clio modellerinden 0.9 litrelik motor hacmine sahip Touch paket otomobiller 137 bin 900 TL'den satışa sunuldu.
CAPTUR SIFIR FİYATLARI
Renault Captur da indirimli fiyatlar şu şekilde belirlendi 1.0 Joy paket 211 bin 900 TL 1.3 edc Joy paket 292 bin 900 TL 1.5 dizel otomatik Renault Captur da 325 bin 900 TL yine 1.5 ikon paket Captur 346 bin 900 TL
SYMBOL 150 BİNİN ALTINDA
Aile kullanımı için Türkiye'de en çok tercih edilen otomobillerden olan Renault Symbol Joy pakette 140 bin 900 TL'lik fiyatları diyor görürken 1.5 litrelik dizel modeli ise 190900 TL'yi gördü sembol'de opsiyonel olarak Cruz kontrol ve metalik renk almak isteyen kullanıcılar 500 ila 1500 TL arasında ek ödeme ile bu özelliklere sahip olabilecek.
C'NİN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ MEGANE'DA 2020 SIFIR ARAÇ FİYATLARI
Fransız marka Renault un Türkiye'de en çok tercih edilen C segmenti temsilcisi Megane da ise indirimli fiyatlar şu şekilde sıralandı en boş paket olarak bilinen Joy 1.3 140 beygirlik model 200 bin 900 TL anahtar teslim fiyatına indi Yine Joy paketin 1.5 litrelik dizel modeli ise 281 bin 900 TL'den satışa sunuldu en dolu paket olarak bilinen ilk 10 paket Renault Megane lar ise 350 6.900 TL olarak liste fiyatına yansıdı.
KADJAR TEK PAKET OLARAK SATIŞTA
Türkiye'de tek paket olarak satışa sunulan Renault Kadjar ise Touch Roof olarak bilinen modelinde 2020 aralık ayı anahtar teslim liste fiyatında 361 bin 900 liraya satılıyor.
TALISMAN İNDİRİMDE AMA…
Renault'un Türkiye'de çok tutulmayan D segmenti temsilcisi talismann ise kom paket olarak Aralık kampanyalarında yer aldı Buna göre 1.3 litrelik 160 beygirlik talisman fiyatı 465 bin 900 TL olarak broşürlerdeki yerini aldı.
FIESTA DA 200 BİNLİ FİYATLARLA SATIŞTA
Ford'un Türkiye'de en çok sattığı araçlardan Fiesta Style paket ile kampanyalı listelere girdi 1.0 litrelik yeni e kaboost motoru ile 6 ileri otomatik vites seçeneği sunan Ford fiesta'da benzinli modelin fiyatı 211 bin 850 TL'den 203 bin 400 tl'ye düştü.
FOCUS'TA SEÇENEK ÇOK
Ford'un C sınıftaki temsilcisi FOCUS ise tüm paketler aralık ayı liste Fiyatını da yer alırken trendix paketlerde 1.5 litrelik 6 ileri manuel Focus un fiyatı 206 bin 200 TL olarak belirlendi. Yine Focus trendiks in Stationwagon ise 353 bin 700 TL'den 332 bin 600 TL'ye indi.
TITANIUM FOCUS'UN EN UYGUNU 325 BİN TL
Ford Focus'un 10 ayrı versiyonla satışa sunulmuş olan titanyum paketlerinde ise en düşük fiyat 325 bin 300 TL'den 312 bin 400 TL'ye inen Tİ-VCT ek 6 ileri manuel benzinli modeli oldu. Titanium paketinin 1 5 dizel modeli ise 8 ileri otomatik şanzıman ile satışa sunulurken fiyatı 366 bin 200 TL'den 344 bin 300 tl'ye düştü.
ST LINE PAKETLER
Ford Focus spor modeli olan ST- Line'da sıfır otomobil fiyat listesinde 8 ileri otomatik vitesli 5 kapı modeli 364 bin 700 liradan 350 1200'e düşerken Station Wagon modeli ise 405 bin 500 TL'den 381 bin tl'ye indirildi. Ford'un Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni modeli Puma aralık ayı indirimli sıfır otomobil fiyat listelerinde ki yerini alırken Mini SUV modeller de dikkat çeken fiyatlarıyla öyle çıktı Buna göre Puma'nın stil paketi 277 bin TL yerine 217 bin TL'ye satılıyor. Ayrıca Ford Puma'nın ST - Line paketi ise 377 bin TL'den 350 bin TL'ye düşmüş durumda.
KUGA'DA HİBRİT MODEL MİLYONLUK OLDU!
Ford Kuga aralık ayı fiyatları söyle stil paket 6 ileri manuel Ford Kuga'nın fiyatı 354 bin TL titanium fiyatı 410 2400 TL iken hibrit motorlu Kuga'nın fiyatı ise 1 milyon 124 bin TL
C SEGMENT FİYATINA D SINIF MAKAM ARACI MONDEO
Ford'un de segmentteki temsilcisi Mondeo da stil paket 6 ileri otomatik şanzımanlı benzinli modeli 366 bin liradan 351 bin liraya düşerken Titanium 1.5 litre Ecoboost 165 beygirlik 6 ileri otomatik şanzımanlı modeli ise 370 bin 700 TL olarak satışa sunuluyor yine dizel Mondeo nun satış fiyatı ise 792 bin 200 TL
İ10 SIFIR FİYATLARI FIRSAT OLABİLİR
Aralık ayı sıfır otomobil fiyatlarında Hyundai en iyi 10 modeli en düşük fiyat paketi 141 gün 600 TL iken 1.2 MPi olan en dolu paketi ise 170 bin 500 TL'den satışta.
HYUNDAI i20 FİYATLARI
Türkiye'de en çok tutulan araba modellerinden olan Hyundai'nin i20 model aracında Aralık ayı kampanya sıfır otomobil fiyatları şöyle oldu; 1.4 MPI jump düz vites i20 model araç 166 bin TL'den satılıyor. 1.4 MPI jump otomatik vites i20 model araç 187 bin TL'den satılıyor. Yine 1.4 motorlu en dolu paket olan elit Plus paket ise 231.000 TL olarak liste fiyatında.
HYUNDAİ'NİN YENİ 1.0'LIK MOTORU
İ20'nin yeni kasa GDI paket araçlarında ise fiyatlar şöyle belirlendi. 1 motor yeni i20'lerde sıfır fiyatları Syle pakette 209 bin TL, Elite pakette 228 bin TL, 7 ileri otomatik Style Plus benzinli modelde ise 226 bin TL olarak sıfır araba almak isteyen müşteriler için satışa sunuldu.
ÇİFT MOTORLU YARİS'TE FİYATLAR
Toyota'nın 2010'lu yılların başından bu yana başarılı bir şekilde üretmeye devam ettiği hem benzinli hem elektrikli çalışabilen kendi kendini şarj eden hibrit otomobilleri içerisinde bulunan Yaris Hybrid'in en boş olarak bilinen Dream paketi 299 bin TL'den bayi satışına sunulurken en dolu olan otomatik passion Yaris ise 336 bin 300 TL olarak satışta.
BENZİNLİ TOYOTA YARİS
1.5 motorlu dream paket Toyota Yaris'te Multidrive S modelin 2020 fiyatı 209.100 TL olurken 1.5 FLAME X otomatik vites fiyatı 230 bin TL olarak son kullanıcıya sunuldu. Toyota Yaris gibi B sınıf otomobillerin fiyatları sürüş ve piyasa otoriteleri tarafından yine de fazla bulunuyor.
C segmentte Toyota Corolla'nın sıfır otomobil 2020 Aralık ayı fiyat listesinde model ve fiyatlar şu şekilde sıralandı; Hybrid Dream e-CVT 323.600, Hybrid Dream X-Pack e-CVT 337.050, Hybrid Flame e-CVT 333.450
COROLLA BENZİNLİ - Hatchback
Toyota Corolla'nın spor paketlerinin de içerisinde olduğu hatchback modellerinde 2020 sıfır araba fiyatları listede şöyle belirlendi; 1.2 Turbo Dream Multidrive S 228.700 TL, 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S 288.150 TL, 1.2 Turbo Flame Multidrive S 291.150 TL, 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S 313.100 TL.