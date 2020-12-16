Altın ve gümüş piyasalarındaki son alış satış fiyatları kapanış saatleriyle birlikte merak konusu olmaya devam ediyor. Güne 23.82 dolar/ons seviyesinden başlayan gümüş, 24.50 dolar/ons seviyesinden kapanış yaparak önceki güne kıyasla hanesine yüzde 2.8 kazancı yazmış oldu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? Ons gümüş ne kadar, kaç dolar? İşte 16 Aralık Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALIŞ(TL) 6,26

GRAM SATIŞ(TL) 6,27