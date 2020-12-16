Dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler gün sonu arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 16 Aralık Cuma Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatları

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?