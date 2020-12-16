Dolar ve eurodaki alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler gün sonu arama motorları üzerinden araştırmalara başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8260 liradan, avro 9,5240 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8510 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 16 Aralık Cuma Kapalıçarşı dolar ve euro alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 700 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 700 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 468 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 467 bin 700 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 240 milyon 190 bin 999,40 lira, işlem miktarı ise 514,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 242 milyon 215 bin 397,95 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARI YÜKSELDİ
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki artış tedirginliklere neden olsa da hayata geçirilmesi planlanan destek paketlerine dair beklentiler ve aşı uygulamaları pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 3.370 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarak günü 26.757,40 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 103,5 seviyelerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 46.547 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 26.413 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kazançla 2.771 puanda seyrediyor.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK AÇILDI
Avrupa'da başlıca hisse senedi borsaları, birçok ülkede kısıtlamaların başlayacağına ilişkin açıklamaların etkisiyle, yeni güne genellikle ekside açıldı. Bununla birlikte, Frankfurt ve Paris borsaları ilk 10 dakikalık işlemlerin ardından artıya geçti.
Açılıştan önce açıklanan veriler, Avrupa Birliği ile ayrılma görüşmelerini sürdüren Birleşik Krallık'ta işsizliğin Ekim döneminde işsizliğin yüzde 4.9'a yükseldiğini gösterdi.
Frankfurt'ta DAX Endeksi günün başında yatay hareket etti ve Volkswagen'in yüzde 2.21 yükselmesiyle yüzde 0.08 artıya geçti. Paris'te CAC Endeksi, işlemin ilk dakikasında yüzde 0.11 düştü ancak daha sonra toparlanarak yüzde 0.17 artıya geçti. Londra'da FTSE 100 Endeksi de, Rolls-Royce hisselerindeki yüzde 2.65'lik düşüşün de etsikiyle yüzde 0.11 eksideydi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 düşüşle 1.21395 düzeyine gerilerken, sterlin dolar karşısında 1.33278 düzeyinde yatay işlem gördü.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, yükselen altın ve gümüş fiyatları yeni güne dünkü düzeylerinde başladı.
Birleşik Krallık'ın ardından ABD'de yaygın aşılama çalışmalarına başlanacağına ilişkin iyimserliğin desteğinde yeniden 50 doların üzerine yükselen Bren petrol de bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının "yeniden güç topladığına" işaret ederek, şöyle dedi:
"Her ne kadar Pfizer'ın aşı dağıtımına başlaması azalan güvenli liman ihtiyacına paralel olarak değerli metaller açısından zorlu bir zemin yaratsa da diğer taraftan ABD'de mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin son derece güçlü olması dolar üzerinde baskı oluşturarak değerli metallerde yukarı yönlü eğilimin güç kazanmasına katkı sağlıyor.
"Bu kapsamda altının ons fiyatının bir kez daha 1850 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Teknik olarak bakıldığında kazanımların korunması durumunda ons altının 1,865-1,875 dolar bandını hedefleyeceğini düşünüyoruz."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.06 düşüşle 50.61 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.10 düşüşle 47.72 dolar,
- altın yüzde 0.04 artışla 1,855.20 dolar,
- gümüş yüzde 0.58 artışla 24.66 dolar,
- bakır yüzde 0.35 artışla 7,807.00 dolar,
- platin yüzde 0.13 artışla 1,041.86 dolar,
- paladyum yüzde 0.63 artışla 2,336.87 dolar düzeyindeydi.