Analistler, piyasaların, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirtti.

FED'İN KARARI NASIL OLACAK?

Fed'in, yılın son toplantısında faizler ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.