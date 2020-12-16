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    • Ekonomi
    • 16.12.2020 18:28
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    • 16.12.2020 18:29
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    16 Aralık'ı düşüşle tamamladı! BIST 100 son durum...

    Son dakika haberi... 16 Aralık tarihini düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybederek günü 1.392,45 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,13 ile turizm oldu.

    AA
    Borsada son durum!

    Borsa İstanbul 16 Aralık tarihini düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,21 değer kaybederek günü 1.392,45 puandan tamamladı.

    33,8 MİYAR İŞLEM HACMİ
    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,13 ile turizm oldu.

    AĞBAL'IN AÇIKLAMALARI
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısındaki açıklamalarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.409,78 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 1.390-1.395 bandında dengelendi.

    Analistler, piyasaların, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirtti.

    FED'İN KARARI NASIL OLACAK?
    Fed'in, yılın son toplantısında faizler ve varlık alımlarında bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında, piyasaları destekleyici sözle yönlendirmelerin güçlenebileceğini söyledi.

    Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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