Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık destek paketi esnafın yüzünü güldürürken; gözler paketin ayrıntılarına çevrildi. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesiyle milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor. Hibe destek ve kira desteğine başvuru koşullarından ödeme planına, kimlerin alacağından ne zaman verileceğine kadar kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Birinci adımda taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kuaför, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek. Ardından da hızlı bir şekilde yeni yıla girerken ödemeler yapılacak.
GÖZLER TEBLİĞDE
Yüzde 8'e indirilen işyeri kiralamadaki KDV ile yüzde 10'a indirilen gayrimenkuldeki stopaj oranlarının 2 Haziran 2021'e kadar geçerli olmasına ilişkin düzenlemenin kararname ile uygulamaya girmesi bekleniyor. KDV indirimlerinin süresinin uzatılması ile konaklamadan yeme-içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörün eli rahatlayacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak. Daha önceki destek paketlerinde olduğu gibi esnafa hibe ve diğer desteklerin odalar aracılığıyla mı yoksa doğrudan hesaba aktarım şeklinde mi yapılacağı tebliğ ile netleştirilecek. Taksiciden dolmuşçuya, pazarcıdan terziye, lokantacıdan kuaföre kadar salgından etkilenen tüm kesimlere aylık 1.2 milyar lira olmak üzere toplamda 3.7 milyar lira destek sağlanacak.
BAŞVURU E-DEVLET'TEN
İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibariyle 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşyeri kira olan esnafa kira desteği 3 ay süreyle verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına göre yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 432 milyon lira olmak üzere toplam 1.3 milyon liralık bir kaynak aktarılacak.
KDV İNDİRİMİ KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER
İŞYERI kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berber, kuaför, terzi, giyim eşyası ve ev tekstili onarım, ayakkabı ve deri eşyaları onarım ve boyama hizmeti, kuru temizleme, halı ve kilim yıkama, bisiklet, motosiklet bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların bakım ve onarımı, çilingir...
Moral oldu
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı pakete Türkiye'nin dört bir yanından odalardan küçük esnafa her kesimden gelen açıklamalar desteklerin moral olduğunu ortaya koydu. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu" dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de "Destek paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. Esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.