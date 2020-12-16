Yüzde 8'e indirilen işyeri kiralamadaki KDV ile yüzde 10'a indirilen gayrimenkuldeki stopaj oranlarının 2 Haziran 2021'e kadar geçerli olmasına ilişkin düzenlemenin kararname ile uygulamaya girmesi bekleniyor. KDV indirimlerinin süresinin uzatılması ile konaklamadan yeme-içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörün eli rahatlayacak. Esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacak. Hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak. Daha önceki destek paketlerinde olduğu gibi esnafa hibe ve diğer desteklerin odalar aracılığıyla mı yoksa doğrudan hesaba aktarım şeklinde mi yapılacağı tebliğ ile netleştirilecek. Taksiciden dolmuşçuya, pazarcıdan terziye, lokantacıdan kuaföre kadar salgından etkilenen tüm kesimlere aylık 1.2 milyar lira olmak üzere toplamda 3.7 milyar lira destek sağlanacak.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

İşyeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibariyle 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira da destek ödemesi yapılacak. Ödeme başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İşyeri kira olan esnafa kira desteği 3 ay süreyle verilecek. Kira desteği basit usule tabi olmanın şartlarına göre yapılacak. Kira desteği kapsamında aylık 432 milyon lira olmak üzere toplam 1.3 milyon liralık bir kaynak aktarılacak.

KDV İNDİRİMİ KAPSAMINDAKİ SEKTÖRLER

İŞYERI kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berber, kuaför, terzi, giyim eşyası ve ev tekstili onarım, ayakkabı ve deri eşyaları onarım ve boyama hizmeti, kuru temizleme, halı ve kilim yıkama, bisiklet, motosiklet bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların bakım ve onarımı, çilingir...

Moral oldu

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı pakete Türkiye'nin dört bir yanından odalardan küçük esnafa her kesimden gelen açıklamalar desteklerin moral olduğunu ortaya koydu. ATO Başkanı Gürsel Baran, "Hükümetimiz esnafın küresel bir salgın karşısında ezilmesini önlemek için destek oldu" dedi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç de "Destek paketi tedarik zincirindeki önemli 4 halkayı güçlendirecektir. Esnafın salgın kayıplarını geri kazanmasına imkan vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.