KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik.