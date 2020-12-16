Barınma yardımı: Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelerin ev yapım ve onarımına yönelik barınma yardımlarında üst sınırı bir süre önce 40 bin liraya yükselttiklerini belirterek "Barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek." dedi. Devlet tarafından yüzlerce farklı sosyal destek, milyonlarca kişiye ödeniyor.
KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM ÖDEMESİ YAPILACAK!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bakanlık olarak yapmış oldukları barınma yardımları kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu. Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak "Yardımlar normalleşme sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Betonarme ev yapımına ilişkin bir hanenin alabileceği azami destek tutarını 25 bin liradan 40 bin liraya, ev onarımında hane başına 15 bin liradan 20 bin liraya çıkardık. Prefabrik ev yapımı yardımını da 20 bin liradan 30 bin liraya yükselttik.
3 bin lira olan, afet sonrası yapılan ev eşyası yardımlarımızı 5 bin lira olarak revize ettik" diyerek devletin destek ödemesi kapsamında yardım parası yapmaya devam ettiğini vurguladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynakları üzerinde yapılan yardım ödemesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin daha iyi koşullarda yaşamasının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu yardım başvuruları ise vakıflar üzerinden ve il / ilçelerde bulunan bakanlığın şube müdürlükleri üzerinden kabul ediliyor.
"BU MİKTARLARLA DEVAM EDECEK"
Bakan Selçuk, bu desteklerle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, sağlıklı evlere kavuşmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Kovid-19'la mücadele sürecinin başında miktar artışı kararı aldığımız barınma yardımlarımız normalleşme süreci ve sonrasında da bu oranlarla devam edecek. Bakanlık olarak farklı sosyal yardım programlarımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Muhtaçlık kriterleri esas alınarak sosyal yardımlar kapsamında verilen barınma yardımları daha çok kırsal alanda kendilerine ait evlerde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin evlerindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik yapılıyor.
EVİNİZİN TADİLAT, TAMİRAT, ONARIMLARINA 25.000 TL DESTEK ALABİLİRSİNİZ
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maddi durumu iyi olmayan, ihtiyacı olan ve bu durumunu gelir testi ile kanıtlamış olan vatandaşlara çok sayıda sosyal yardım sağlıyor. Eğitim desteğinden, aylık maaş ödemesine, sağlık hizmetlerinden, gıda yardımlarına kadar çok sayıda alanda vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren bakanlık barınma alanında da destekler veriyor.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor. Bakanlık bu şarta ilişkin açıklamasında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 3'te birinden az olması gerektiğini ifade etti. Tamir ve tadilat için vatandaşların oturdukları evin tam hisseli tapusuna sahip olmaları gerekiyor.
25.000 TL ÖDENİYOR - BAŞVURULAR SYDV'LERE
Ev bakım onarım desteği için başvuru şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapacaklar. Ödemeleri onaylanan vatandaşlar 25.000 TL devlet desteği almış olacak.
BARINMA YARDIMI NEDİR?
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.
KİMLER BARINMA YARDIMI ALABİLİR?
İhtiyaç sahibi 18 yaş üstü aile bireyleri barınma yardımlarına başvurabiliyor. Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olması gerekiyor.
EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI NE KADAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL'ye kadar destek veriyor.
BETONARME EV YAPIMI VE EV ONARIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardım başvuruları, il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım va Dayanışma Vakıflarına şahsen yapılabilecek. Başvurular internet üzerinden alınmayacak.