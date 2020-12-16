Brent petrol, piyasaların yakından takip ettiği, dünya petrol piyasasına yön veren yakıt olarak bilinir. Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü olarak da adlandırılır. Peki, Brent petrol nedir ve Brent petrol fiyatı ne anlama gelmektedir? 16 Aralık Çarşamba Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde...
BRENT PETROL NEDİR?
Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.
Kıstas kabul edilen ham petrol türleri, WTI (Western Texas Intermediate), Brent ve Umman olup, WTI petrolü NYMEX, Brent petrolü ICE, Umman petrolü ise DME üzerinde işlem görmektedir. WTI Orta Amerika'dan, Brent petrolü Kuzey Denizi'nden, Umman petrolü ise Orta Doğu'dan çıkarılan petrollere verilen isimdir.
Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır.
BRENT PETROL FİYATI NEDİR?
Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.
16 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL BRENT PETROL FİYATLARI
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 50,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,76 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 50,62 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,45 dolardan alıcı buldu.
Fiyatların düşüşünde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki yükselişin küresel petrol piyasasında stok fazlası endişelerini artırması etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklenenin aksine yaklaşık 2 milyon varillik artış gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 3,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.
Dün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) kasım ayına ilişkin petrol piyasası raporunda aşılama kampanyalarının etkisiyle küresel gayrisafi yurt içi hasılanın gelecek yıl sonuna kadar salgın öncesi seviyelere dönmesi beklense de bunun petrol talebine yansımasının birkaç ay süreceğini belirtmesi de fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Öte yandan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki olumlu gelişmeler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit ederken, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkenin tüm bölgelerinde toplu aşılamanın başladığını bildirdi.
Avrupa Birliği (AB) ise Avrupalıların büyük ihtimalle 2020 bitmeden Kovid-19 aşısı olmaya başlayabileceğini duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının onay sürecini öne çektiğini bildirdi.
Brent petrolde teknik olarak 50,72 ile 50,74 dolar aralığının direnç, 50,60 ile 50,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.