İspanya'da tadına baktı Mersin'e getirdi! Şimdi paraya para demiyor! Mersin'de gemide çalışan Hidayet Coşkun (57), 15 yıl önce İspanya'da tadına baktığı papaya meyvesini, emekli olunca bahçesine kurduğu serada yetiştirmeye başladı. Coşkun'un kazancı duyanları şaşırttı. Mersin'de gemide çalışan 57 yaşındaki Hidayet Coşkun 15 yıl önce İspanya'nın Endülüs bölgesine gitti. Yaptığı ziyarette papaya meyvesinin tadına bakan Coşkun, meyveyi çok beğendi. Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.
Papaya üretimini geliştirerek üretimini artırmayı hedefleyen Coşkun, "Gemicilik yaptığım zamanlar yurt dışında bu meyveyi gördüm. Tadını beğendim, köyüme katkı olsun diye tohumunu getirerek bahçemde deneme amaçlı ektim. Diktiğim ağaçtan güzel bir randıman alınca ağaç sayısını çoğalttım. Şu an 100 ağacım var ama bunu 5 bin fideye kadar çıkartıp yaymayı düşünüyorum. " dedi.
Tanesini 8 liradan sattığını belirten Coşkun "Bir ağaçtan ilk sezon 50 meyve alıyorum, yılda toplam 100- 120 meyve veriyor. Papayayı hem meyve olarak hem de sebze olarak kullanıyoruz" sözlerini ekledi.
Coşkun bir sezonda 45 bin lira gelir elde ettiğini belirterek "İlk başlarda 1- 2 kilo ağırlığında meyve üretiyordum şu an 700- 800 gram ağırlığında meyve üretiyorum. Piyasa için ideal ağırlık. Tanesini 7- 8 TL'den veriyorum" diye konuştu.
Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz de C vitamini bakımından zengin olan meyvenin Avrupa ülkelerinde yoğun talep gördüğünü söyledi. Papayanın ülkemize yeni giren bir alternatif ürün olduğunu belirten Gürbüz, "Papayanın Anavatanı Güney Amerika ve Uzakdoğu. Soğuğu sevmeyen bir meyve. Ağacı 6 ayda meyve verecek olgunluğa erişiyor." şeklinde ifade etti.
Birçok ülkeden talep olduğu belirten Coşkun "Avrupa ülkeleri tarafından tercih ediliyor. Papaya, karaciğer kanserine karşı etkili bir meyvedir. Potasyum ve kalsiyum yönünden zengindir. " dedi.
Vitamın bakıından zengin olduğundan bahseden Coşkun "A, B1, B2, B5 vitaminlerini barındırır. Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için Avrupa ülkelerinde yoğun şekilde talep görüyor. Ülkemizde de tüketiminin artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Papaya nedir? Papayanın faydaları neler?
Papaya, Carica papaya bitkisinin meyvesi ve Carica cinsinin bir üyesi. Papaya'nın ana vatanının Güney Meksika ve Orta Amerika olduğu sanılmaktadır. Ona "kavun ağacı" meyvesine de, kavun ağacı yemişi denmektedir. Çünkü papayanın bir çeşidinin meyvesinin görünümü kavuna benzese de, tadı balkabağına yakındır.
Papayaya, Avustralya'da "papaw" ya da "pawpaw", Brezilya'da "mamao" adları verilmektedir. Çalı ya da ağaç görünümündeki papaya, güneş ve suyu sevmesi yönüyle Kamkat ve Durian gibi Tropikal iklimin ağacıdır.Olgunlaşmadan toplanan papayalar ise, sebze olarak kullanılmaktadır.Papaya çiğ olarak yenebildiği gibi pişirilerekte yenebilir.
Özellikle olgunlaşmamış meyveler zararlı etkilerinin önlemesi için pişirilerek yenmektedir. En dayanıklı carica papaya türleri en fazla -2 derece sıcaklığa dayanabilmektedir. Bir papaya ağacının en fazla 8 yıllık ömrü bulunmaktadır. Papaya tohumdan çoğalabilmekle beraber, kendi kendini tozlayamadığından meyve üretimi için 2 veya daha fazla ağacın bir arada yetiştirilmesi gerekir.
Günümüzde pek çok ülkede Carica papaya'nın kültür türleri yetişir bunlar hızlı büyür, 3 yıl içinde meyve verir ancak tıpkı diğer carica papaya ailesi üyeleri gibi dona karşı dirençleri çok azdır. Papaya'nın meyve sineği gibi meyve üretimini sekteye uğratıcı zararlıları vardır, bununla birlikte ağaç bir kısım virüslere karşı da hassastır, mesela 1990 yılında ortaya çıkan "papaya ringspot virüsü" Hawai'deki neredeyse bütün bir papaya endüstrisini ortadan kaldırmıştır.