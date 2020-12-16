İç piyasada gram altın sabah saatlerinde 466 liradan, çeyrek altın 764 liradan, Cumhuriyet altını da 3,114 liradan işlem görüyor.
Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: "Yılın son Fed toplantısının gerçekleşeceği haftaya, ABD'de ilk kovid-19 aşılarının dağıtılması ve teşvik paketi görüşmelerinin devam etmesiyle birlikte yatay başlangıç yapan değerli metalde zaman zaman iyimserliklerin neden olduğu satış baskılarının derinleştiği takip edilmişti.
Bugün ise devam eden endişelerin aşı iyimserliğini gölgelemesi ve Seçiciler Kurulunun Joe Biden'in başkanlığını onaylaması, teşvik paketi beklentileri değerli metalde tepki alımlarının desteklenmesine neden oldu.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altınında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1842, 1838 ve 1830 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1855, 1862 ve 1870 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadeler kullanıldı: "Dünkü işlem gününe alıcılı başlayan değerli metalde, 1855 direnç seviyesine yakın fiyatlama gördük. Yeni güne de kısmi alıcılı başlayan ve şuan için 1857 civarında fiyatlanan emtiada, bu yöndeki işlemlerin devam etmesi halinde 1860, 1864, 1869, 1875, 1877 ve 1881 direnç bölgelerini de izlemeye alabiliriz.
Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1849, 1840, 1831, 1823 ve 1815 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir.
İnfo Yatırım FX tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi: "Son günlerde altın fiyatlamalarında piyasaların gündeminde Amerika kanadında artan mali teşvik paketine yönelik beklentiler Kovid19 pandemisinde Avrupa'da getirilen yeni ek karantina önlemleri ve gün içerisinde gerçekleşecek olan FED toplantısı yer alıyor.
Hafta içerisinde bu gelişmeler ile birlikte bir miktar toparlanma hareketleri sergileyen altın fiyatlarında günün en önemli konusu FED kararı olacak. Salı günü başlayan FOMC toplantısı gün içerisinde son bulacak ve FED TSİ 22:00'da faiz oranı kararını açıklayacak.
Ardından 22:30'da Fed Başkanı Powell basın toplantısı düzenleyecek. Piyasalarda Fed'in faiz oranlarında bir değişiklik yapabileceği beklentisi yok.
Fakat toplantı sonrasında yeni bir varlık alım programının duyurulup duyurulmayacağı merak konusu.
Yeni varlık alım programı altın fiyatlarını destekleyebilir. Bununla birlikte ekonomik durum Fed'in daha fazla genişlemeci politika izlemesi için fırsat verebiliyor.
Bu sebeple Fed'in kararı ve basın toplantısı ile birlikte küresel bazda sert fiyat hareketlenmeleri yaşanabilir.
Tüm bunlar ışığında XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1872.79 – 1885.09 – 1896.20 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1840.90 – 1821.24 – 1800.81 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."