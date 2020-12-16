Önümüzdeki aylarda maliyeti 50.000 TL zamlanması beklenen 2020 model sıfır vasıta modellerini sizler için bir araya getirdik. Yeni ÖTV yasası etmesi sonrası vergisiz maliyeti 130 bin TL bandında olan vasıta modelleri minimal zamlar ile yüzde 50'lik vergi diliminden yüzde 80'lin vergi dilimin geçiş yapıyor. İşte önümüzdeki dönemde maliyetinin 40-50 bin TL ortamında yükselmesi beklenen sıfır araba modelleri... . Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.