Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 16.12.2020 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.12.2020 13:28
    ABONE OL

    ! ŞOK haftanın fırsatlarında bu hafta neler var?

    merakla ve heyecanla bekleniyordu, yayınlandı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören katalog hemen incelenir oldu. Peki ŞOK haftanın fırsatlarında bu hafta neler var? Belli tarihlerde stoklarla sınırlı olmak üzere birbirinden güzel ürünleri uygun fiyata satışa sunan marketler zinciri ŞOK’un güncel kampanyalarını haberimizde derledik. Markete gitmeden önce inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz. İşte 16-22 Aralık 2020…

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Aralık 2020 yine birbirinden güzel fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle mobilya ürünleri, tencere setleri, katı meyve sıkacağı gibi ürünler ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra gıdadan kişisel bakıma, bebek ürünlerinden temizlik ürünlerine daha pek çok kampanyalar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilir ve stoklar bitmeden satın alabilirsiniz. İşte ŞOK haftanın fırsatları…

    ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16-22 ARALIK 2020

    bebek ürünlerinde fırsatlar

    temizlik ve hijyen ürünleri kampanyaları

    giyim fırsatları

    uygun fiyatlı kaliteli tencere setleri

    Katı meyve sıkacağında uygun fiyat

    mutak gereçlerinde indirim

    sofra ve giyim ürünlerinde fırsatlar

    kişisel bakım ürünlerinde kampanyalar

    mobilya ürün fırsatları
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında bu hafta neler var?