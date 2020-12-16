ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Aralık 2020! ŞOK haftanın fırsatlarında bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 16-22 Aralık 2020 yine birbirinden güzel fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle mobilya ürünleri, tencere setleri, katı meyve sıkacağı gibi ürünler ön plana çıkıyor. Bunların yanı sıra gıdadan kişisel bakıma, bebek ürünlerinden temizlik ürünlerine daha pek çok kampanyalar yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilir ve stoklar bitmeden satın alabilirsiniz. İşte ŞOK haftanın fırsatları…
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16-22 ARALIK 2020
bebek ürünlerinde fırsatlar
temizlik ve hijyen ürünleri kampanyaları
giyim fırsatları
uygun fiyatlı kaliteli tencere setleri
Katı meyve sıkacağında uygun fiyat
mutak gereçlerinde indirim
sofra ve giyim ürünlerinde fırsatlar
kişisel bakım ürünlerinde kampanyalar
mobilya ürün fırsatları