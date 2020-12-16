En az yüzde 10 oranında olacak! Emekli ek ödeme oranları! Ocak'ta kimler ne kadar ek ödeme alacak?

Ocak'ta emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zammın yanında, ek ödeme tutarına ne kadar artış yapılacağı araştırılıyor. Ek ödeme, her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor. Peki emekli ek ödemeleri ne kadar olacak? 2020 ek ödeme zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde emeklilere yapılacak zam ile ilgili geri sayım başladı. Bilindiği üzere Türkiye'de emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam alıyor. Yapılacak maaş artışında ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Buna göre, emeklilere yüzde 7.02 oranında zam yapılması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte en düşük ve en yüksek emekli Ocak maaş zamları…
EK ÖDEME ALAN EMEKLİ GRUPLARI
5454 sayılı Kanunla ek ödeme kapsamına alınanlar açıklanmıştır. Bu kanun kapsamından primli, primsiz ödemeler statüsünden aylık, gelir alanlar da yararlanmaktadır.
5510 sayılı Kanun statüsünden olanlar;
– Emekli Sandığı(4/c),
– Sosyal Sigortalar Kurumu(4/a),
– Bağ-Kur (4/b) aylık ya da gelir alanlar yararlanmaktadır.
EMEKLİ EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
2006 yılında vergi iadesi kaldırılarak, yerine ek ödeme uygulamasına geçildi. Emekli maaşının yüzde 4'ü, ek ödeme olarak tüm emeklilerin her ay hesabına yatırılıyor. Yüzde 4'lük ek ödeme emekliden emekliye değişmiyor. Ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlara zam gelmekte, zamlarla birlikte alınacak ek ödeme tutarı da artıyor.
ORAN GÜNCELLENSİN İSTEDİĞİ
Takvim'in haberine göre; ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, "Çalışanlara asgari geçim indirimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
EK ÖDEME YÜZDE 8 VEYA 10 OLURSA EMEKLİYE EK ÖDEME NE KADAR OLACAK?
EK ÖDEME %4 %8 %10
1.500 TL 60 TL 120 TL 150 TL
1.750 TL 70 TL 140 TL 175 TL
2.000 TL 80 TL 160 TL 200 TL
2.250 TL 90 TL 180 TL 225 TL
2.500 TL 100 TL 220 TL 275 TL
2.750 TL 110 TL 220 TL 275 TL
3.000 TL 120 TL 240 TL 300 TL
3.250 TL 130 TL 260 TL 325 TL
3.500 TL 140 TL 280 TL 350 TL
3.750 TL 150 TL 300 TL 375 TL
4.000 TL 160 TL 320 TL 400 TL
4.500 TL 180 TL 60 TL 450 TL
5.000 TL 200 TL 400 TL 500 TL
6.000 TL 240 TL 480 TL 600 TL
EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK? 2021 EMEKLİ OCAK ZAMMI
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Emeklilerin ve memurların zam oranlarını Temmuz 2020 ile Ocak 2021 tarihleri arasındaki 6 aylık enflasyon oranı belirleyecek. 5 aylık oranların üzerine Aralık verisi de eklenecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa emekliler için yüzde 7.02'lik zam elde dururken, memurlar için de enflasyon farkı ödenmesi kesinleşmiş oldu.
ŞİMDİYE KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON
2020 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon verisi açıklandı sadece Aralık ayı enflasyonu kaldı. İşte şimdiye kadar açıklanan enflasyonlara göre aylık
TÜFE:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30:
Toplam : 6,84
MUHTEMEL ZAM ORANLARI
Ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranları için ise Ağustos 2020 dönemi ile Aralık 2020 döneminde oluşan enflasyon oranları etkili olacak. Bu dönemde oluşacak 6 aylık enflasyon oranları zam oranlarını belirleyecek.
* Maaşlar yüzde 4.75 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 95 TL zam yapılacak.
* Maaşlar yüzde 6.25 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 125 TL zam yapılacak
* Maaşlar yüzde 6.35 oranında artarsa 2000 TL alan bir emeklinin maaşına 127 TL zam yapılacak.
EN ÇOK 6.822 TL
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 çıktı. Geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 447,55 liraya varan artış yaşanacak.