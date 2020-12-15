Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, iştiraklerinin, yurt dışında da çok güzel işlere imza attığını belirterek, "Geleceği, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şekillendirmek için iştiraklerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. Argela, İnnova, Sebit, AssisTT ve TTI'nın grup dışı gelirlerinin 3. çeyrekte yıllık yüzde 60'tan fazla büyüdüğünü aktaran Önal, "Bu gelirlerin konsolide gelirler içerisindeki payı yüzde 9'a çıktı. Konsolide gelirlerimizdeki büyümenin yüzde 22'si iştiraklerin grup dışı gelirlerindeki artıştan kaynaklandı" dedi.

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