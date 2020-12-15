Turkcell aboneleri için hız kesmeden bedava internet paketi sunmaya devam ediyor. 2020 yılının bitmesi için sayılı gün kala aboneleri için bedava internet paketleri milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. Bedava internet nasıl yapılır? Son yıllarda internet kullanımının büyük bir artış göstermesi ve her yaş grubundan kişinin akıllı telefonlar ile internet kullanma yoluna gitmesi GSM operatörlerini farklı hizmetler vermeye iten bir durumdur. İnternetin GSM operatörleri tarafından telefonlara verilmesi kişiler için son derece avantajlı bir hizmettir. Ancak kişilerin kendi faturaları dâhilinde ya da yükledikleri TL miktarına göre internet kullanımları sınırlıdır.
Bizimle birlikte 10, 15, 20, 25 yıl geçiren müşterilerimize, bu özel yıl dönümlerinde Turkcell'de geçirdikleri yıl kadar aylık geçerli internet hediyesi verilecektir. Ayrıca 10 yıldan fazla Turkcell'de olan müşterilerimize, kontratlı bir kampanyaya katılım sağladıklarında veya kontratlarını yenilediklerinde günlük 5 GB hediye edilecektir.
Son yıllarda internet kullanımının büyük bir artış göstermesi ve her yaş grubundan kişinin akıllı telefonlar ile internet kullanma yoluna gitmesi GSM operatörlerini farklı hizmetler vermeye iten bir durumdur. İnternetin GSM operatörleri tarafından telefonlara verilmesi kişiler için son derece avantajlı bir hizmettir. Ancak kişilerin kendi faturaları dâhilinde ya da yükledikleri TL miktarına göre internet kullanımları sınırlıdır.
Kişiler her ne kadar evde veya işyerinde wi-fi aracılığı ile internete sınırsız bir şekilde girebilseler de dışarıda bu zevkten mahrum kalabilirler. Sırf insanların kesintisiz bir internet keyfi yaşayabilmesi için GSM operatörleri belli miktarda interneti bedava kullanma olanağı sunar.
Bedava internet adı verilen bu hizmetler farklı kampanyalar dâhilinde kişilere sunulur. Bu kampanyaları takip eden ve şartlarını yerine getiren herkes bedava internet avantajlarından en iyi şekilde yararlanabilir.