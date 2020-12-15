Turkcell aboneleri için hız kesmeden bedava internet paketi sunmaya devam ediyor. 2020 yılının bitmesi için sayılı gün kala aboneleri için bedava internet paketleri milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürecek. Bedava internet nasıl yapılır? Son yıllarda internet kullanımının büyük bir artış göstermesi ve her yaş grubundan kişinin akıllı telefonlar ile internet kullanma yoluna gitmesi GSM operatörlerini farklı hizmetler vermeye iten bir durumdur. İnternetin GSM operatörleri tarafından telefonlara verilmesi kişiler için son derece avantajlı bir hizmettir. Ancak kişilerin kendi faturaları dâhilinde ya da yükledikleri TL miktarına göre internet kullanımları sınırlıdır.