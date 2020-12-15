Şartları yerine getiren vatandaşlar tam 8 yıl erken emekli olabilecek… Erken emekli olmak isteyenler için müjde!

Kişilerin emekli olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, cinsiyet, yaş, kişilerin adına ödenen sigorta primleri gibi pek çok kalem belirleyici rol üstlenir. Emeklilik için belirlenen bu değişkenlerden hepsinin yerine getirmesi şarttır. Aynı zamanda bu değişkenler arasındaki dalgalanmalar emeklilik zamanını ve maaşını direkt olarak etkiler. Uzun yıllar boyunca çalışan herkesin hayali olan emeklilik milyonlarca çalışanın en merak ettiği soruların başında geliyor. Erken emeklilik yollarını araştıran birçok kişi Yargıtay kararlarını da yoğun bir şekilde inceliyor. 8 yıl erken emeklilik fırsatı da Yargıtay kararlarında mevcut. 2000 ve 2008 yılında çıkarılan yasalar işçinin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri aldığına yönelik Yargıtay kararları var. 8 yıl erken emeklilik imkânı sunacak bu haktan size yararlanabilirsiniz. 8 yıl erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım?
8 YIL ERKEN EMEKLİ NASIL OLUNUR?
4 Ekim 2000'den önce 'bir gün dahi' Bağ-Kur tescili olan esnaf, sigorta tescili olduktan sonraki dönemlerle ilgili vergi kaydı veya şirket ortaklığı varsa 20 Nisan 1982'ye kadar tescilini geriye götürebilir.
Oda kaydı olanlar da sigortasını 22 Mart 1985'e kadar çekebilir. 4 Ekim 2000'den sonra Bağ-Kur tescili olanlar 2000 öncesi işletilemiyor. 2000'den önce esnaf olduğu halde, 4 Ekim 2000'e kadar Bağ-Kur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğü, 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılıyor.
1 Ekim 2008'den önce Bağ-Kur tescili olanlar ise 4 Ekim 2000'e kadarki sürede vergi mükellefi veya odaya kayıtlı ise Bağ-Kur'unu, Bağkur'u silinse de geriye götürebiliyor, sadece aktif hale getirmesi gerekiyor.
1 Ekim 2008'den öncesi 4 Ekim 2000'e kadar sürece tescil yaptırmayanlar için ise son şans 1 Ekim 2008. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtlarının dikkate alınmasını istedi. Çok sayıda esnafın, daha önce sağlanan geriye dönük borçlanma imkanından ekonomik sorunları nedeniyle faydalanamadığını belirten Palandöken, şunları kaydetti:"Esnafın gözü kulağı, vergi ve oda kaydı dikkate alınarak geriye dönük borçlanma hakkı sağlayacak yeni bir yasal düzenlemede.
Emeklilik yaşı gelen ancak 2000 yılından önce Bağ-Kur'a kayıt yaptırmayan esnafın oda ve vergi kayıtları dikkate alınsın."Şu ana kadar hiçbir Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf ve sanatkarlar, vergi ve oda kaydıyla 1 Ekim 2008'den başlamak koşuluyla sigortalı olabilir. Diğer bir deyişle bugün itibarıyla yaklaşık 8 yıl kazanması mümkün. Örneğin: 1 Mayıs 2005'te vergi mükellefi olarak kasaplığa başlayan ve vergi kaydı devam eden Enes Bey, bugüne kadar Bağ-Kur kayıt ve tescil yaptırmadıysa, SGK'ya başvurduğunda 1 Ekim 2008'den itibaren sigortalı olabilir.
HİZMET HAKKI BİRLEŞMEK NE DEMEKTİR?
Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler. Örneğin; bir işletmesi bulunduğu için BAĞ-KUR'lu olarak bildirilenler; sigortalı olarak başka bir işte çalıştıkları için de SSK'ya mensup olurlar. Bu durumda kişilerin hem kendi hem de işvereni tarafından adına ödenen sigorta primlerinde hak kaybı yaşamaması için hizmet birleştirmesi yapması gerekir. Bu yöntem emeklilik zamanını erkene çekerken emeklilik maaşının miktarını da yükseltir.
HİZMET HAKKI BİRLEŞTİRMESİ NASIL YAPILIR?
Hizmet hakkı birleştirmesinin emeklilik zamanını etkileyebilmesi için mutlaka emeklilik tarihinden önce yapılması gerekir. Kişilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden resmi bir şekilde başvurularını iletmeleri istenir.
3.5 YILLIK SÜRE BELİRLEYİCİ OLUR
1 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde SGK'ya sigortalı olarak bildirilen vatandaşlar için de erken emeklilik yolu gözükür. Bu tarihler içerisinde ilk kez sigortalandırılanlar için bambaşka bir prosedür ilerler. Buna göre; 1 Ekim 2008 tarihi ve başında sigortalı olanların aktif sigortalılık hallerinin 7 yılından 1261 prim günü (3.5 yıl) dikkate alınır. 3.5 yıl içerisinde hangi kurumdan sigorta primi ödemesi yapıldıysa kişi; o kurum üzerinden emekli maaşına kavuşur.
ERKEN EMEKLİ OLMA YOLU
Bağ-Kur çalışanlarını ilgilendiren erken emeklilik formülü sosyal güvenlik uzmanlarınca açıklandı. Uzmanların verdiği örneğe göre 1998 yılında Bağ-Kur üzerinden prim ödemeye başlayan bir çalışan 7285 prim günü elde ettikten sonra 13 Mart 2019'da SSK'ya geçiş yapar ve SSK'da 415 gün de toplam prim günü olur.
Bu çalışan 845 gün daha prim ödeyerek SSK primlerini 1260 güne tamamladığında SSK'dan emekli olmak için bağlı olacağı şartlar belli olur. Bu çalışanın emekli olması için 25 yıl sigortalılık süresi 5900 gün prim ödeme süresi ve 57 yaş şartlarıyla emekli olabiliyor.
Örnekte verilen çalışan 845 günlük prim süresini doldurduktan sonra daha çalışmasa dahi 57 yaşında emekli olabiliyor. Ancak askerlik borçlanması yapıldığı takdirde de 485 günlük bir borçlanmayla emeklilik yaşı 56'ya düşebiliyor.
Öte yandan askerlik borçlanmasının yanı sıra kadınlar için geçerli olan doğum borçlanması da erken emeklilik için imkan tanıyor. Her doğuma ayrı borçlanma yapılabiliyor ve erken emeklilik için yol açılıyor.