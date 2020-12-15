Şartları yerine getiren vatandaşlar tam 8 yıl erken emekli olabilecek… Erken emekli olmak isteyenler için müjde!

Kişilerin emekli olması için sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, cinsiyet, yaş, kişilerin adına ödenen sigorta primleri gibi pek çok kalem belirleyici rol üstlenir. Emeklilik için belirlenen bu değişkenlerden hepsinin yerine getirmesi şarttır. Aynı zamanda bu değişkenler arasındaki dalgalanmalar emeklilik zamanını ve maaşını direkt olarak etkiler. Uzun yıllar boyunca çalışan herkesin hayali olan emeklilik milyonlarca çalışanın en merak ettiği soruların başında geliyor. Erken emeklilik yollarını araştıran birçok kişi Yargıtay kararlarını da yoğun bir şekilde inceliyor. 8 yıl erken emeklilik fırsatı da Yargıtay kararlarında mevcut. 2000 ve 2008 yılında çıkarılan yasalar işçinin geriye dönük borçlanmasını ortadan kaldırdı. Bu hakların geri aldığına yönelik Yargıtay kararları var. 8 yıl erken emeklilik imkânı sunacak bu haktan size yararlanabilirsiniz. 8 yıl erken emekli nasıl olunur? Erken emekli olmak için ne yapmak lazım?