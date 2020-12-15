Milyonlarca vatandaş bu ay yapılan asgari ücret gelişmelerinden çıkacak sonucu beklemeye başladı. Bugün 2. toplantı koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi ve toplantıya Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliği yaptı. Peki, asgari ücret 3. görüşmeleri ne zaman yapılacak? AGİ net brüt zam tablosu belli oldu mu? İşte asgari ücret 2021 zammı son durum...

ASGARİ ÜCRET 2021 ZAMMI SON DURUM

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası işçi temsilcisi TİSK'ten açıklama geldi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Dengeli bir asgari ücretin belirlenmesi her zamankinden daha da önemli hale gelmiş bulunuyor." ifadelerini kullandı.