Son dakika faiz depremi! Konut kredisi faiz oranları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşların gündeminde. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını düşürmesi ile birlikte konut kredisi hesaplama işlemi vatandaşlar tarafından merak edildi. Bankaların konut kredisindeki faiz oranlarını yükseltmesiyle ev alacak olan vatandaşlar en düşük konut kredisi faiz oranı veren banka hangisi, en düşük konut kredisi faizi ne kadar araştırmalarına başladı. Ev sahibi olmak isteyenler için son dakika konut kredisi detayları haberimizde... Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
15 ARALIK 2020 PAZARTESİ BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor.
Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor.
15 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR
Konut kredisi: 1.65
Tüketici kredisi: 1.75
Taşıt kredisi: 1.75
15 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
15 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.92
Taşıt kredisi: 1.51 (0 KM araç) - 1.53 (2. el araç)
Konut kredisi: 1.41
Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 2.03
15 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
15 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.35
Taşıt kredisi: 1.50
Konut kredisi: 1.49
Ev Kredisi Nasıl Alınır?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
Ev Kredisi Şartları Nelerdir?
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.
Konut Kredisi Masrafları Nelerdir?
Ferdi kaza ve hayat sigortası 100 lira ile 400 lira arasındadır. Tespitinde ev sahibinin yaşı, kaç para ev kredisi çektiği ve evin durumu göz önüne alınır.Konut kredisi dosya masrafı ortalama 500 lira civarındadır. Hakem heyetleri tarafından geri alınabilinen bu masraf için bankalar halen konut bu ücreti almaya devam ederler. Bu ücretin geri ödenmesi için talepte bulunmayan kişiler ise, kaderlerine razı olarak bu parayı öderler. Ancak hakem heyetine başvuranlar ise basit bir dilekçe ile parayı geri alabilirler. Yine bu parayı ödemek istemiyor iseniz, yaşadığınız yerde hizmet veren bir avukata başvuru da bulunarak 25 TL. noter vekalet ücreti ile bankalara ödediğiniz dosya masrafını geri alabilirsiniz.