İstanbul Havalimanı'na 5 yıldızlı ödül

"EŞİNE BENZERİNE AZ RASTLANIR BİR DURUM"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, havalimanının, açılışının üstünden 2, tam kapasite operasyonlara başlamasının üstündense 1,5 yıl geçtiğini hatırlattı.

Böyle bir havalimanın Skytrax gibi dünya çapında önemli bir havacılık otoritesi tarafından hem "5 Yıldızlı Havalimanı" hem de "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" olarak değerlendirilmesinin eşine benzerine az rastlanan bir durum olduğunu kaydeden Samsunlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Şunu gururla söyleyebilirim ki İGA olarak, biz bunu İstanbul Havalimanı'nda başardık. Havalimanımızda müşteri odaklı bir kültür oluşturduk, bunu daha da ilerleteceğiz, bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Global aktarma merkezi havalimanları arasında Doha, Hong Kong, Münih, Seul Incheon, Şanghay, Singapur ve Tokyo'nun ardından dünyada '5 Yıldız' alan 8. hub havalimanıyız. Havalimanlarında uygulanan Kovid-19 tedbirleri açısından da '5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı' ödülünü alan dünyada dördüncü havalimanı olduk. Her iki unvanı dünyada aynı anda taşıyabilense ikinci havalimanıyız. İstanbul Havalimanı diğer tüm özelliklerinin yanı sıra '5 Yıldız' alan havalimanları arasında en büyük terminale sahip olanı."

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÖNCE HAYALİ GERÇEĞE, ŞİMDİ DE GERÇEĞİ LİDERLİĞE TAŞIDIK"

Samsunlu, Skytrax tarafından verilen bu önemli ödüllerden hemen önce ACI tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamında "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "En İyi Havalimanı" olarak seçildiklerini anımsattı.

Bu kıymetli ve prestijli ödüllerin en başta yolcular olmak üzere dünyadaki havacılık otoritelerinin İGA ve İstanbul Havalimanı'na ne denli güvendiklerinin birer kanıtı olduğunu belirten Samsunlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şunun özellikle altını çizmek isterim; inandıkları değerler uğrunda vazgeçmeden emin adımlarla yürüyenler, er ya da geç hayal ettikleri hedeflere ulaşırlar. Biz de İGA olarak, İstanbul Havalimanı'nda önce hayali gerçeğe, şimdi de gerçeği liderliğe taşıdık. Böylesi bir başarıyı gerçekleştirebildiğimiz için ülkemiz adına gururlu ve de mutluyuz. Bu başarıyı sağlamamızda emeği geçen herkese ve tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk günkü heyecan ve hevesle ülkemizi, İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en önemli havacılık merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz."

"HAK EDİLMİŞ BİR BAŞARI"

Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted ise İstanbul Havalimanı'nın prestijli "5 Yıldızlı Havalimanları" arasına katılmasından büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Plaisted, bunun İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek standartların sağlandığını gösteren hak edilmiş bir başarı olduğunu kaydederek, "İstanbul Havalimanı, 3,5 yılda tamamlanan 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminaliyle dikkati çeken bir mühendislik başarısı. Bu büyük havalimanının yolcu olanakları etkileyici çeşitlilikte ve farklı terminal bölgelerine erişim oldukça kolay. İstanbul Havalimanı 5 Yıldızlı Kovid-19 Havalimanı Güvenlik Derecelendirmesini de almaya hak kazandı. Bu derecelendirme, havalimanının koronavirüs yayılımını azaltmak için aldığı kapsamlı önlemlerin yanı sıra tüm bu protokollerin uygulanmasını sağlayacak ayrı bir Hijyen Takımının hayata geçirilmesi gibi kapsamlı önlemlerden oluşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.