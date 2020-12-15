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    • 15.12.2020 18:02
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    : Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan a kolaylığı: 81 il valiliğimize gönderdik

    Gelen haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın talimatlarıyla salgını nedeniyle geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik." dedi. Söz konusu genelgede, nedeniyle k zarara uğrayan iş yerlerine bir dizi kolaylık sağlanacak. İşte detaylar...

    DHA
    Bakan Kurum'dan esnafa kira kolaylığı

    Son dakika haberi...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik. Pandemi nedeniyle faaliyetleri azalan iş yerleri için idaremizce yapılacak değerlendirmeye göre, sözü edilen bedellerde indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek." açıklamasında bulundu.

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    "SÖZÜ EDİLEN BEDELLER TAHSİL EDİLMEYECEK"

    Bakan Kurum, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden bu süre içerisinde sözü edilen bedellerin tahsil edilmeyeceğini belirterek, "Sözleşme süreleri uzatılabilecek ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde sözleşmeler karşılıklı feshedilebilecek. Peşin ödeme yapan ancak iş kaybına veya ekonomik zarara uğrayan iş yerleri de pandemi süresince gerekli indirim, erteleme ve süre uzatımı hakkından yararlanabilecek" ifadesini kullandı.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan esnafa kira kolaylığı: 81 il valiliğimize gönderdik