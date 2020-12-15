Piyasaların ikinci işlem gününde dolar ve eurodaki son alış satış fiyatları döviz kurlarındaki gelişmeleri anbean takip edenler tarafından sorgulanıyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,8660 liradan, avro 9,5620 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5410 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte döviz kuarlarındaki son alış satış fiyatları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 466 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 298 milyon 806 bin 102,71 lira, işlem miktarı ise 2.803,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 307 milyon 969 bin 370,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 391 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 13.284 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 6.516 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 5.534 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.108 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 21.708 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,2142 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla birlikte ek kısıtlamaların gündeme gelmesinin ardından Avrupa borsalarının yön arayışında olduğunu söyledi.
Bugün, ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, Brexit'e ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.
Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki Brexit müzakerelerinde halen bazı kritik konularda anlaşma sağlanamazken, taraflar görüşmelerin devam etmesi kararı aldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, "İngiltere, AB pazarına kesintisiz erişim istiyorsa oyunu bizim kurallarımıza göre oynamalı." ifadesini kullandı.
ASYA BORSALARI GERİLEDİ
Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına paralel alınan tedbirler, pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlemesine neden oluyor.
Söz konusu endişeler karşısında Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülke çapındaki seyahat desteklerine iki hafta ara verildiğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,2 düşüşle 26.688 puandan tamamladı.
Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,1 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verileri ekonomideki toparlanmanın devam etse de küresel çapta vaka sayılarına ilişkin endişelerle kapanışta Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 azalarak 3.367 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.124 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 düşüşle 26.206 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.757 puandan kapandı.
PETROL TALEP KAYGILARIYLA DÜŞTÜ
Petrol fiyatları, başta Avrupa olmak üzere, büyük akaryakıt tüketicisi ülkelerde Covid-19'a karşı alınan kısıtlama önlemlerinin yanında, talebin daha yavaş toparlanacağı öngörüleriyle geriledi. Brent petrol Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların altına indi.
Doların önde gelen para birimleri karşısında gerilemesinin etkisiyle yükselen altını da, ABD ve Kanada'da Covid-19 aşılarının uygulanmaya başlaması sınırlandırdı.
ABD merkezli çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın Global Yatırım Araştırma Bölümü Ekonomisti ve Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Jeffrey Currie'ye göre, emtia ve petrol fiyatlarında yükseliş sürecek. Özellikle dolardaki zayıflamaya dikkat çeken Currie, birçok piyasada petrol talebinin arzın üzerinde geliştiğinin de altını çizdi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.75 düşüşle 49.98 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.56 düşüşle 46.92 dolar,
- altın yüzde 0.55 artışla 1,838.37 dolar,
- gümüş yüzde 0.98 artışla 24.09 dolar,
- bakır yüzde 0.15 artışla 7,780.00 dolar,
- platin yüzde 0.44 artışla 1,013.76 dolar,
- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,316.97 dolar düzeyindeydi.
KÜRESEL PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşı uygulamalarına karşın vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı artışın getirdiği tedirginlikle karışık bir seyir izleniyor.
Dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayıları ve ölümler piyasalarda tedirginliğe neden olurken, ABD başta olmak üzere hükümetlerin aldığı tedbirler ve ekonomiyi destekleme paketleri ile aşı uygulamalarına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini koruyor.
ABD'de ilk aşılamanın yapılmasının ardından haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan New York borsası, hızla artan vakalar ve yeni tedbirlerin gündeme gelmesiyle gün boyunca karışık bir seyir izledi.
New York'ta yeniden tam karantina uygulamasına geçilebileceği haberleri ve destek paketine ilişkin devam eden belirsizliklerle Dow Jones endeksi yüzde 0,62 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,44 değer kaybederken, teknoloji hisselerinin pozitif ayrışması ile Nasdaq endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.
Avrupa tarafında, Brexit sonrası ticaret anlaşmasına yönelik İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden müzakereler piyasaların odağındaki yerini koruyor.