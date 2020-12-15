ABD'NİN YAPTIRIMLARININ PİYASAYA ETKİSİ SINIRLI KALDI

Analistler, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu ve piyasalara etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulanmaya başlamasına karşın artan vakaların risk algısını artırdığına değinen analistler, bazı ülkelerde ek kısıtlamalara gidilebileceği ihtimaliyle de pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.