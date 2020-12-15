BİM 15 Aralık aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kataloğda bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny & Willy 60'lı XLarge Bebek Bezi, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, İdeal Buzdolabı Poşeti, Led Ampullü Makyaj Aynası, Cep Boy Vücut Parfümü, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti ve Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri...

BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

Miss

Sıvı Arap Sabunu

• 2,75 L