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    • 15.12.2020 18:56
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    nda neler var? O ürünlerdeki çeşitli indirimler ön plana çıkıyor!

    nda yer alan ürünler marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından son günlerde sıkça araştırılıyor. Temizlik ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, Cep Boy Vücut Parfümü ve 4 Bölmeli Ahşap Takı Düzenleyici ürünleri ön plana çıktı. Peki, 15 Aralık aktüel kataloğunda neler var? İşte ürünlerin fiyatları

    BİM 15 Aralık aktüel kataloğunda neler var?

    BİM 15 Aralık aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kataloğda bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny & Willy 60'lı XLarge Bebek Bezi, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, İdeal Buzdolabı Poşeti, Led Ampullü Makyaj Aynası, Cep Boy Vücut Parfümü, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti ve Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri...

    BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU

    Miss
    Sıvı Arap Sabunu
    • 2,75 L

    Takı Standı
    • Farklı renkleriyle

    Güldal
    Ocak/Fırın Köpük Temizleyici
    • 500 ml

    Simple
    Pürüzsüzleştirici Peeling

    Dekoratif Yıldız Ampul

    AKS
    Yüzey Temizleyici
    • 4 L

    Naturalove
    Desenli Kokulu Mum

    Takı, makyaj ürünlerinde uygun fiyat

    Golden Rose
    Maskara

    Roomstar
    Çubuklu Ortam Kokusu
    • 100 ml

    Quickdish
    Mikrofiber Bez
    • 5'li

    Marmara
    Sprey Limon Kolonyası

    Jenny & Willy
    60'lı XLarge Bebek Bezi
    • 0,80 TL adet fiyatı
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    Haberler Ekonomi BİM 15 Aralık aktüel kataloğunda neler var? O ürünlerdeki çeşitli indirimler ön plana çıkıyor!