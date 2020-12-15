BİM 15 Aralık aktüel kataloğuyla bugün onlarca indirimli ürün satışa sunuldu ve kısa sürede yoğun ilgi gördü. Kataloğda bu hafta Fairy Bulaşık Makinesi Tableti, Jenny & Willy 60'lı XLarge Bebek Bezi, Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı, İdeal Buzdolabı Poşeti, Led Ampullü Makyaj Aynası, Cep Boy Vücut Parfümü, Naturalove Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti ve Roomstar Çubuklu Ortam Kokusu ürünleri çok tercih edileceğe benziyor. İşte BİM 15 Aralık aktüel kataloğu ürünleri...
BİM 15 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Miss
Sıvı Arap Sabunu
• 2,75 L
Takı Standı
• Farklı renkleriyle
Güldal
Ocak/Fırın Köpük Temizleyici
• 500 ml
Simple
Pürüzsüzleştirici Peeling
Dekoratif Yıldız Ampul
AKS
Yüzey Temizleyici
• 4 L
Naturalove
Desenli Kokulu Mum
Takı, makyaj ürünlerinde uygun fiyat
Golden Rose
Maskara
Roomstar
Çubuklu Ortam Kokusu
• 100 ml
Quickdish
Mikrofiber Bez
• 5'li
Marmara
Sprey Limon Kolonyası
Jenny & Willy
60'lı XLarge Bebek Bezi
• 0,80 TL adet fiyatı