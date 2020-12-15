ŞOK 16 Aralık aktüel kataloğu ürünleri yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanmakta. Dikkatleri üzerine çeken ürünler arasında PTX Petrix 10'lu Led String Aydınlatma, PTX Petrix Mandallı Led Dekoratif Işık, PTX Petrix A6 Işıklı Harfli Pano, Müjde İnce Soket 2'li Çorap, Vernel Max Yumuşatıcı, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu ve Maybelline Colossal Platinum Black Maskara + Eyeliner Kofre dikkat çekmeyi başardı.
ŞOK 16 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU
Vernel Max Yumuşatıcı 960 ml
• Nergiz çiçeği /Sensitive /Taze gül
Eti Süt Burger Twist
48 gr
Süt kakao kek
Bebeland Yenidoğan Islak Havlu
• 3x40 Adet
Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü
150 ml
Sleepy Natural Soft Mega Paket
• Normal 60'lı /Gece 40'lı
Ada İkili Koltuk
• Kolay kurulum
• Montaj kutusunda kurulum ekipmanı ve kurulum şeması mevcuttur
• Yıkanabilir fermuarlı yastık kılıfları
• Genişlik:125 cm
• Yükseklik: 90 cm
• Derinlik: 60 cm
• Oturum Yüksekliği : 40 cm
• Oturum Derinliği: 60 cm
Kadın Termal Tayt
•S, M, L bedenlerde
Kadın Tek Alt Mikrosüet
• M, L, XL bedenlerde
• Mikrosüet kumaş
7 Parça Tencere Seti
• 4 mm Ezme
• İç ve dış granit kaplama
• Bakalit kulp
Kollu Narenciye Sıkacağı
• Krom gövde
Tava• 25x27x23 cm
/Tabak Rafı
• 25x25x19 cm