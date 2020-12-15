Esnaf kira yardımı ve destek ödemeleri hakkındaki araştırmalar dünden bu yana artış gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdiklerini duyurdu. Peki, esnaf kira yardımı ne zaman başlayacak? Kira ve destek ödeme başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

ESNAF KİRA YARDIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla koronavirüs salgını nedeniyle yeni düzenlemelere geçerek yerel yönetimlerimizin iş yerleri dahil sahip olduğu taşınmazlarıyla ilgili kira ve benzeri düzenlemelerin şartlarına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğimize gönderdik." ifadelerini kullandı.