Nakit para tarihe karışıyor! Avrupa ülkesinde tarihi adım





'GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞLEMESİ ÇOK ÖNEMLİ'

Bolund, "Dijital ödemelerde piyasasının güvenli bir şekilde işlemesi ve herkesin kullanımına açık olması çok önemli" dedi ve "Bir dijital para biriminin nasıl tasarlandığının, hangi teknolojilerin kullanıldığının tüm finansal sistem için büyük sonuçları olabilir" diye ekledi.