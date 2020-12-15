



EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

İlk 10 ayda, İstanbul'a en çok turistin geldiği ülke 322 bin ile Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla, Rusya Federasyonu (319 bin), Fransa (190 bin), İngiltere (174 bin) ve İran (124 bin) takip etti.