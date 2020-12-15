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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 Gazete
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    e market farkı

    te market fiyatları baş döndürüyor. Kıymaya 102, kuşbaşıya 114, pirzolaya 143, bonfileye 172 lira isteyenler var.

    Market farkı

    Kasap ve marketlerde kırmızı et fiyatları şaşkına çeviriyor. Fiyatlar üreticiden tüketiciye gelene kadar adeta uçuyor. Et ve Süt Kurumu (ESK) ile marketlerin kasap reyonları arasındaki fiyat farkı bile 'Pes' dedirtecek boyutlara ulaşıyor. Marketlerde ESK'nın 2 katına varan, hatta aşan fiyatlar görülüyor.

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    UÇURUM VAR
    Dana kıyma ve kuşbaşıya, ESK'nın sattığı 37-40 liralık fiyata yakın etiket koyan marketler var. Ancak 1 kilo kıymayı 102, kuşbaşıyı 114 liraya satanlar da bulunuyor. Pirzola, bonfile, kuzu kol gibi ürünlerde ise fark daha da büyüyor. 1 kilo dana bonfileyi 172 liraya, kuzu pirzolayı 143 liraya satan marketler var. Kuzu kolun kilogramı ise marketlerde 91 liraya kadar çıkıyor. Tüketiciler hem fiyat farkını eleştiriyor hem de son dönemde etiketlerin sürekli değişmesinden dert yanıyor.
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