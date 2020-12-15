UÇURUM VAR

Dana kıyma ve kuşbaşıya, ESK'nın sattığı 37-40 liralık fiyata yakın etiket koyan marketler var. Ancak 1 kilo kıymayı 102, kuşbaşıyı 114 liraya satanlar da bulunuyor. Pirzola, bonfile, kuzu kol gibi ürünlerde ise fark daha da büyüyor. 1 kilo dana bonfileyi 172 liraya, kuzu pirzolayı 143 liraya satan marketler var. Kuzu kolun kilogramı ise marketlerde 91 liraya kadar çıkıyor. Tüketiciler hem fiyat farkını eleştiriyor hem de son dönemde etiketlerin sürekli değişmesinden dert yanıyor.