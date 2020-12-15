Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun, "Kripto Para Araştırma Raporu"nun "Kripto Paranın Kullanım Alanları" başlıklı bölümünde, şöyle denildi:

"Kripto para birimlerinin âdemi merkeziyetçi bir yapıda tasarlandığı düşünüldüğünde kullanım potansiyellerinin ne kadar geniş olabileceği daha da net anlaşılacaktır.

"Kripto para türleri kullanılarak hâlihazırda işlem yapılmakta olan alanlardan bazıları aşağıda daha detaylı olarak açıklanmaktadır.

"Emlak: Emlak sektörü de seyahat sektörü gibi kripto para kullanılarak işlem yapılabilen sektörler arasına girmiştir. Propy.com gayrimenkul satın almak için kripto para birimleriyle ödeme kabul eden dünyanın ilk uluslararası gayrimenkul satış sitesidir. Mycoinrealty.com isimli bir diğer site de özellikle Bitcoin (BTC) kullanılarak satın alınabilecek evleri içermektedir. Bu sitede hâlihazırda yapılmış işlemlere bir örnek vermek gerekirse 2014 yılında Vegas'ta 157.000 BTC değerinde muhteşem bir villa bu site aracılığı ile satılmıştır.