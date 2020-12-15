Kapalıçarşı 15 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları, altın yatırımı olanlar tarafından sıkça sorgulatılanlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Fiyatlarda dünyada ve Avrupa'da artış yaşandığı görülüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.852,95 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.104,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 468,00 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı 15 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|462,80
|463,00
|467,80
|468,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.051,00
|3.072,00
|3.083,00
|3.104,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|422,25
|426,25
|427,00
|431,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.982,00
|3.002,00
|3.013,00
|3.033,00
|Yarım Ziynet
|1.491,00
|1.501,00
|1.507,00
|1.517,00
|Çeyrek Ziynet
|745,00
|750,00
|754,00
|759,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,08 artışla 468,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.104,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 468,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 462 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 461 bin lirayı, en yüksek ise 466 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 462 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 298 milyon 806 bin 102,71 lira, işlem miktarı ise 2.803,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 307 milyon 969 bin 370,79 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Turan Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.852,95 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.852,95 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 462 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,96'dan gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2152, sterlin/dolar paritesi 1,3372, dolar/yen paritesi de 103,72 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 artarak 50,54 dolardan işlem görüyor.
DEĞERLİ METALLER VE PETROL YÜKSELDİ
Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin fiyatları yükseldi.
Kısıtlama önlemlerinin yanında, talebin daha yavaş toparlanacağı öngörüleriyle gerileyerek Mart'tan bu yana ilk kez yükseldiği 50 doların altına inen Bren petrolün varil fiyatı da, artan aşılama çalışmalarının etkisiyle yeniden bu düzeyin üzerine döndü.
ABD merkezli çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs'ın Global Yatırım Araştırma Bölümü Ekonomisti ve Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Jeffrey Currie'ye göre, emtia ve petrol fiyatlarında yükseliş sürecek. Özellikle dolardaki zayıflamaya dikkat çeken Currie, birçok piyasada petrol talebinin arzın üzerinde geliştiğinin de altını çizdi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.48 artışla 50.55 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.72 artışla 47.54 dolar,
- altın yüzde 1.31 artışla 1,852.24 dolar,
- gümüş yüzde 2.51 artışla 24.45 dolar,
- bakır yüzde 0.15 artışla 7,780.00 dolar,
- platin yüzde 1.88 artışla 1,028.33 dolar,
- paladyum yüzde 2.26 artışla 2,352.67 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada, gram altın 467 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,049 liraya yükseldi.
Avrupa'nın birçok ülkesinde, Covid-19 vakalarındaki artışlara bağlı olarak yeni kısıtlama önlemlerinin hazırlanmasının etkisiyle, başta altın ve gümüş olmak üzere değerli metallerin fiyatları yükseldi.
Emtia piyasalarındaki alımları, Londra'da yeni kısıtlama önlemlerinin ve ardından Hollanda'da da yeni bir beş haftalık karantina uygulamasının bu akşamdan itibaren devreye alınacağının açıklanması destekledi.
Bunun yanında, Birleşik Krallık ve ABD'de onaylanıp uygulanmaya başlanan Pfizer ve BioNTech ortak yapımı aşının Avrupa Birliği'nde ise henüz onaylanmaması da, değerli metallere alımları artırdı. İspanya Sağlık Bakanlığı'na göre, AB'nin aşı onayı yıl sonundan önce gelebilir.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel hampetrol talebinin 2020 yılında günde ortalama 8.8 milyon varil (bpd) düşeceğini öngördü.
IEA'nın Salı günü açıklanan Aralık ayı Petrol Piyasası Raporu'nda, jet yakıtı ve gazyağı talebinde düşüş beklentisine bağlı olarak, 2021 yılına ilişkin talep öngörüsü de düşürüldü.
Birçok ülkede başlayan aşılama programlarının etkisiyle fiyatlardaki yükselişleri kısmen açıkladığına işaret edilen raporda, "Ancak kritik bir aşılanmış, ekonomik olarak aktif insan kitlesine ulaşmamız ve dolayısıyla petrol talebi üzerinde bir etkisini görmemiz birkaç ay alacak" denildi.
Yıl sonuna doğru yeni bir "tatil dönemi"nin yaklaştığına da dikkat çekilen IEA raporunda, bu dönemin ardından Covid-19 vakalarında yeni artışların olabileceği ve buna bağlı olarak da yeni kısıtlama önlemlerinin gelebileceğine dikkat çekildi.