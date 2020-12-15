Kapalıçarşı 15 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları, altın yatırımı olanlar tarafından sıkça sorgulatılanlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Fiyatlarda dünyada ve Avrupa'da artış yaşandığı görülüyor. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.852,95 dolardan işlem görüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.104,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 468,00 liradan işlem gördü. Peki, Kapalıçarşı 15 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?