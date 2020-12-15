Bankalar yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin konutlarını satışa çıkarıyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.
Esenyurt
1+1, 60 metrekare
78 bin lira
Eyüpsultan
2+1, 56 metrekare
130 bin lira
Küçükçekmece
1+1, 56 metrekare
145 bin lira
Esenyurt
2+1, 90 metrekare
198 bin lira
Tuzla
1+1, 53 metrekare
215 bin lira
Esenyurt
2+1, 72 metrekare
220 bin lira
Güngören Haznedar
2+1, 87 metrekare
260 bin lira
Bayrampaşa
2+1, 80 metrekare
293 bin lira
Büyükçekmece
3+1, 130 metrekare
376 bin lira
Maltepe
1+1, 64 metrekare
400 bin lira
Bakırköy Kartaltepe
2+1, 94 metrekare
1.7 milyon lira