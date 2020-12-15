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    • Ekonomi
    • 15.12.2020 09:23
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    • 15.12.2020 09:23
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    ’da 100 bin liranın altında ev! lar değerinin yarı fiyatına satışa çıkardı! İşte o evler…

    Ev sahibi olmak isteyenler bütçelerine uygun ev araştırmalarına devam ederken lar bedelinin çok altında evleri satışa çıkardı. Kredi veya ipotek yükümlülüklerini yerine getiremeyenler nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları değerinin çok altında satıyor. ’da 78 bin liraya bile konut bulunabiliyor. İşte o evler…

    Bankalar yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin konutlarını satışa çıkarıyor. Kredi ya da ipotek nedeniyle bankalar varlıklarına kattıkları konutları çok ucuza satıyor. Bankaların sattığı konutlar kredi avantajıyla da alınabiliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da 78 bin liradan 23 milyon liraya kadar satılık konut bulunuyor. Hemen her bütçeye uygun konutları alarak kira öder gibi ev sahibi olunuyor.

    Esenyurt

    1+1, 60 metrekare

    78 bin lira

    Eyüpsultan

    2+1, 56 metrekare

    130 bin lira

    Küçükçekmece

    1+1, 56 metrekare

    145 bin lira

    Esenyurt

    2+1, 90 metrekare

    198 bin lira

    Tuzla

    1+1, 53 metrekare

    215 bin lira

    Esenyurt

    2+1, 72 metrekare

    220 bin lira

    Güngören Haznedar

    2+1, 87 metrekare

    260 bin lira

    Bayrampaşa

    2+1, 80 metrekare

    293 bin lira

    Büyükçekmece

    3+1, 130 metrekare

    376 bin lira

    Maltepe

    1+1, 64 metrekare

    400 bin lira

    Bakırköy Kartaltepe

    2+1, 94 metrekare

    1.7 milyon lira
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    Haberler Ekonomi İstanbul’da 100 bin liranın altında ev! Bankalar değerinin yarı fiyatına satışa çıkardı! İşte o evler…